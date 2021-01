Check jouw gemeenteHet aantal coronabesmettingen in de regio Noord- en Oost-Gelderland is ten opzichte van gisteren gestegen. Landelijk gezien is het aantal nieuwe positieve tests juist gedaald, vergeleken met maandag. Die daling zien we wel terug in de veiligheidsregio Flevoland, terwijl in IJsselland het aantal besmettingen zo goed als gelijk bleef.

In heel het land noteren we vandaag 4335 nieuwe coronabesmettingen. Gisteren waren dit er nog 4822, maar dat cijfer werd later bijgesteld naar 4814.

In Oost-Nederland zijn de verschuivingen per regio verschillend. In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn er 207 nieuwe besmettingen gemeld, 34 meer dan gisteren. In Flevoland zien we een daling van negen besmettingen naar in totaal 110 en in IJsselland is er nauwelijks verschil. Daar zijn vandaag 158 nieuwe besmettingen vastgesteld, één meer dan gisteren.

Staphorst lost Nijkerk af

Op de coronakaart zien we dat er vandaag meer gemeenten de donkerrode kleur krijgen. Opvallend is dat de koploper van gisteren, Nijkerk, vandaag een flinke daling laat zien qua besmettingen per 100.000 inwoners. Gisteren waren dat er nog 69,5 en vandaag ‘slechts’ 27,8.

Staphorst mag zich vandaag de gemeente noemen met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners, dit zijn er 122,5. Staphorst kleurt net als gisteren donkerrood, ditzelfde geldt voor Rijssen-Holten. Vandaag krijgen ook de gemeenten Hardenberg, Voorst en Berkelland de donkerrode kleur.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maar er zijn in Oost-Nederland vandaag ook positieve uitschieters. Deze gemeenten krijgen de grijze kleur op de coronakaart. Gisteren was dit nog nergens het geval, maar vandaag kleuren Hattem, Heerde, Lochem en Zutphen grijs. Dat is de beste kleur die je op de kaart kunt hebben. In Heerde en Hattem staat de teller zelfs op nul nieuwe besmettingen ten opzichte van gisteren.

Richting het miljoen

Landelijk gezien telde Amsterdam afgelopen etmaal opnieuw de meeste positieve tests. In de hoofdstad kwamen er 200 bevestigde besmettingen bij. Den Haag volgt met 99 nieuwe gevallen. In Eindhoven kregen 71 mensen te horen dat ze het virus hebben opgelopen, in Almere 60 en in Tilburg 57. Op regionaal niveau telde Brabant-Zuidoost, waar Eindhoven bij hoort, de meeste besmettingen (287), gevolgd door Amsterdam-Amstelland (245).

Het aantal positief geteste mensen in ons land gaat richting de 1 miljoen. Sinds het begin van de uitbraak in februari vorig jaar is het coronavirus vastgesteld bij 921.641 Nederlanders. Volgens de officiële registratie zijn in totaal 13.162 coronapatiënten overleden aan de gevolgen van het virus, het afgelopen etmaal waren er 106 sterfgevallen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Weekcijfers

Op dinsdag brengt het RIVM ook altijd de weekcijfers naar buiten. Het aantal coronagevallen is voor de vierde week op rij gedaald. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 38.776 meldingen van positieve tests. Dat is zo’n 21 procent minder dan in de week ervoor. Het RIVM zegt dat dit ‘gematigd positieve beeld’ wordt overschaduwd door ‘de opmars’ van de Britse variant.

Als we kijken naar de weekcijfers in Oost-Nederland dan is Staphorst de negatieve uitschieter. Tussen 13 en 19 januari werden hier 874,9 tests per 100.000 inwoners gemeld. Ook in Hardenberg (459,4 besmettingen per 100.000 inwoners) en Rijssen-Holten (453,2) zag het er slecht uit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.