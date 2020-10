KAART I De afgelopen week weer meer besmettingen in Oost-Nederland, maar de groei neemt wel iets af

Oost-Nederland doet mee in de landelijke trend van het aantal besmettingen met het coronavirus. Het aantal positieve testen neemt nog altijd per week toe, maar het gaat wel iets minder hard. Ging het aantal positieve meldingen vorige week nog met zo'n 1.500 omhoog, deze week zijn dat er 1.000.

Met een gemiddelde van 816 besmettingen per 100.000 inwoners (140 meldingen in de laatste twee weken) is Staphorst nog altijd de regionale ‘koploper’. Ook de cijfers van de gemeenten Bronckhorst (643,5) en Nijkerk (593) zijn zorgelijk te noemen, net als in de laatste weken.

Geen enkele gemeente blijft onder de waarde van 100 besmettingen per 100.000 inwoners. Relatief gezien doet de gemeente Oldebroek (177,6) het goed. Van de drie grote steden presteert Apeldoorn (340) beduidend beter dan Zwolle (400,5) en Deventer (460,7).

In twee gemeenten is er sprake van afname. In Zowel Harderwijk als Putten zijn minder positieve testen gemeld dan vorige week.

628 nieuwe besmettingen in de afgelopen 24 uur

In de afgelopen 24 uur hebben in Oost-Nederland 628 mensen een positieve corona-uitslag gekregen, dat is een stijging ten opzichte van gisteren toen er 564 op de teller stond. Daarvan komen er 141 uit Flevoland, 204 uit IJsselland en 283 uit Noord-Oost Gelderland. Alleen in Noord-Oost Gelderland stijgt het aantal besmettingen ten opzichte van gisteren.

Bij de dagcijfers (maandagochtend tot dinsdagochtend) zijn Heerde (10 positieve tests per 100.000 inwoners) en Elburg (12) de positieve uitschieters. De hoogste scores worden genoteerd in Dalfsen (70), Zwartewaterland (92) en Rijssen-Holten (96).

Drie sterfgevallen in de regio

Landelijke gezien nam het aantal ziekenhuisopnames met 109 toe. Zes daarvan zijn opgenomen in de regio Noord-Oost Gelderland, in de andere regio's zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Het afgelopen etmaal werden er 70 sterfgevallen genoteerd. Twee overleden patiënten komen uit Noord-Oost Gelderland, één uit Flevoland.

De kaart van Oost-Nederland is iets minder roodgekleurd dan vorige week, zonder dat er sprake is van een echte kentering. Dat de kaart ten opzichte van vorige week toch oranje kleurt in plaats van donkerrood, komt omdat de waarden bij zijn gesteld.

Het RIVM stelt wel dat het effect van de maatregelen die eind september en begin oktober zijn genomen enigszins zichtbaar wordt. Landelijk gezien zijn in de laatste week ruim 67.000 positieve testen vastgelegd.

