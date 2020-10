KAART I Minder corona-besmettingen in Oost-Nederland, één patiënt uit IJsselland overleden

Meer coronabesmettingen in Nederland in de laatste 24 uur, maar beduidend minder positieve testen in Oost-Nederland. Dat is de balans die opgemaakt kan worden naar aanleiding van de cijfers die het RIVM maandag bekend heeft gemaakt.

Het aantal coronabesmettingen loopt landelijk steeds verder op, met meer dan 10.000 in de laatste 24 uur. In die periode overleden 26 mensen in ons land aan het virus, waarvan één in IJsselland.

In onze regio zijn vooral de cijfers van de gemeenten Dronten (7 nieuwe besmettingen) en Urk (4 nieuwe besmettingen) laag. Urk, dat gisteren nog donkerrood kleurde op de kaart, is nu weer terug naar grijs. Ook op de Veluwe waren de afgelopen 24 uur relatief weinig besmettingen.

Met 75 besmettingen per 100.000 inwoners blijft Staphorst de gemeente met verhoudingsgewijs het hoogste aantal besmettingen. Staphorst is al een paar weken de negatieve uitschieter op de coronakaart. Ook in de gemeenten Dalfsen (73) en Hardenberg (65) is de situatie zorgelijk te noemen.

Vijf corona-patiënten in het ziekenhuis

Het aantal nieuwe besmettingen in IJsselland is nagenoeg gelijk gebleven: zondag waren het er 256 vandaag staat de teller op 259. In Noord- en Oost-Gelderland (171 in plaats van 249) en Flevoland (137 in plaats van 238) is het aantal positieve testen wel afgenomen.

Bij de drie GGD's in Oost-Nederland zijn in totaal 564 besmettingen geteld, beduidend minder dan het aantal van zondag (743). In Flevoland werd één patiënt opgenomen in het ziekenhuis, in Noord- en Oost-Gelderland zijn dat er vier. In IJsselland bleven nieuwe ziekenhuisopnames achterwege.

