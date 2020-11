KAART I Na Urk kleurt ook Noordoostpolder donkerrood, Flevoland net niet slechtste veiligheidsregio van het land

Het aantal positieve coronatesten op Urk stijgt nog steeds. Daarnaast is de gemeente Noordoostpolder in het donkerrood gekomen. Betere cijfers komen uit het centrale deel van Oost-Nederland. Onder meer Staphorst en Heerde zijn vandaag door het RIVM op grijs gezet.

De veiligheidsregio Flevoland komt, per 100.000 inwoners, uit op 49,2 besmettingen. Dat betekent het een tweede plaats, op een lijst waar je zo laag mogelijk op wilt staan. Alleen Twente heeft slechtere cijfers met een score van 64,5. In absolute aantallen nam het aantal besmettingen in Flevoland toe van 149 naar 208. Urk is opnieuw nationale coronakoploper, in verhouding tot het aantal inwoners.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

De coronakaart van Oost-Nederland kleurt in veel gemeenten, lichter dan gisteren. In Heerde en Olst/Wijhe werden helemaal geen besmettingen geregistreerd. Staphorst liet een opvallende daling zien. In absolute aantallen daalde daar het aantal positieve tests van 5 naar 1. Ook Dalfsen en Ommen zijn vandaag grijs gebied. Dat betekent dat er gemiddeld minder dan 7 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners zijn bijgekomen.

Dalende trend

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft een duidelijk dalende trend. In absolute aantallen: Van 270 op zaterdag naar 190 gisteren naar 156. Van de mensen die zich bij de GGD lieten controleren was 12 procent positief. Per 100.000 inwoners staat Noord- en Oost-Gelderland op 18,8 positieve testen.

Wat opvalt is dat Ermelo juist minder goede cijfers laat zien. Daar verdubbelde het aantal besmettingen bijna. Buurgemeente Putten laat het omgekeerde beeld zien.

IJsselland heeft beste cijfers

IJsselland overlegt de beste cijfers van Oost-Nederland. Was de daling al ingezet (van 123 naar 110), de cijfers van vandaag trekken de lijn verder naar beneden: 80 nieuwe besmettingen. Dat is een gemiddelde van 15,1, afgezet tegen 100.000 inwoners. Raalte is de negatieve uitzondering. De gemeente ging van 13 naar 34 besmettingen op gemiddeld 100.000 inwoners.

Landelijk beeld

Het landelijke aantal besmettingen is 182 minder dan zondag, toen er 5407 positieve tests werden geregistreerd. Maar op maandag worden altijd minder besmettingen gevonden dan op zondag, omdat op maandag de uitslagen van de testen in het weekend bekend worden. In het weekend wordt er veel minder getest dan doordeweeks.

Het aantal sterfgevallen steeg met 54, wat niet niet zeggen de patiënten het afgelopen etmaal zijn overleden. Er treden in de verwerking van de aantallen en de melding soms vertragingen op. Van zo’n 9000 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. Op de ic’s liggen 536 Covid-19-patiënten, vier minder dan de dag ervoor.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

