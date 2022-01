KAART | Iets minder nieuwe coronabesmettingen dan gisteren, dagcijfers nog altijd boven 3000

CHECK JOUW GEMEENTEIn de afgelopen 24 uur zijn er minder nieuwe coronabesmettingen bijgekomen dan gisteren. Toch is het verschil klein en liggen de besmettingscijfers nog altijd hoog. Sinds gisteren zijn er in Oost-Nederland 3298 nieuwe besmettingen bijgekomen. In 9 van de 35 gemeentes werden per 100.000 inwoners meer dan 200 positieve tests afgenomen.

Gisteren lag het totaal aantal nieuwe besmettingen met 59 positieve tests meer iets hoger dan vandaag. Deze lichte daling is afkomstig uit het aantal nieuwe coronagevallen dat in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werd vastgesteld. In de afgelopen 24 uur werden daar 1585 mensen positief getest, een dag eerder lag dat aantal nog op 1682 nieuwe besmettingen.

In de veiligheidsregio IJsselland is de grootste stijging te zien. Daar werden 116 positieve tests meer afgenomen dan gisteren. In het afgelopen etmaal werd bij 989 personen het coronavirus vastgesteld. In de provincie Flevoland werden iets meer mensen positief bevonden dan gisteren, het gaat hier om 34 coronagevallen meer dan de 695 van een dag geleden. In Flevoland werden in de afgelopen 24 uur 729 mensen positief getest.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Drie gemeentes onder 100 positieve tests per 100k inwoners

Slechts drie gemeentes in de regio bleven onder de 100 positieve tests per 100.000 inwoners en kleurden vandaag niet donkerrood. Dit zijn Noordoostpolder, Zeewolde en Brummen. In relatieve zin gaat het in de gemeente Noordoostpolder het best, met 65,1 positieve tests per 100.000 inwoners. Gevolgd door Zeewolde met 78,7 en Brummen met 91.

Toch werden in Noordoostpolder van deze drie ook de meeste nieuwe besmettingen vastgesteld, 31 mensen werden positief getest op het coronavirus. In Zeewolde waren dit er 18 en in Brummen 19.

Uitschieters

Het aantal positieve testen per 100.000 inwoners komt in 9 gemeentes uit boven de 200. Vooral de gemeentes Putten (254,5), Lochem (253,3) en Staphorst (243,3) springen er in relatieve aantallen uit. De meeste besmettingen in absolute zin zijn vastgesteld in Apeldoorn. Daar is bij 345 mensen het coronavirus vastgesteld, dit komt neer op 209,9 besmettingen per 100.000 inwoners.

Ook de andere grote steden, Zwolle en Deventer, vallen op in de absolute aantallen met 282 en 209 nieuwe besmettingen. Verder kwamen ook de gemeentes Zwartewaterland (236,4 positieve tests per 100.000 inwoners), Hattem (220,8) en Harderwijk (219,6) uit boven de 200 positieve tests per 100.000 inwoners.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk

In de afgelopen 24 uur zijn in Nederland 42.472 mensen positief getest op het coronavirus. Dit zijn er 6202 meer dan gisteren, toen werden er 36.270 nieuwe besmettingen gemeld. Beide dagen lag het aantal nieuwe coronagevallen boven het weekgemiddelde van 34.371 besmettingen.

Op dit moment liggen er 1239 mensen met het coronavirus in de Nederlandse ziekenhuizen, waarvan 923 op de reguliere afdelingen. Op de intensive care worden 316 mensen met het virus behandeld. Het aantal opnames is ten opzichte van gisteren gestegen, in de afgelopen 24 uur zijn er 22 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Vijf van hen zijn opgenomen op de IC.

Het laatste etmaal zijn 3 mensen bezweken aan de gevolgen van het coronavirus. Gisteren werden er 7 sterfgevallen gemeld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.