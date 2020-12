KAART | IJsseland laat opvallende daling in aantal besmettingen zien

CHECK JOUW PLAATSHet aantal positief geteste mensen in Oost-Nederland nam het afgelopen etmaal af. Met name veiligheidsregio IJsselland kende een opvallende daling, van 311 naar 198. Wat de waarde van de cijfers is laat zich lastig bepalen. Op maandagen ligt het aantal meldingen namelijk vaak wat lager dan op andere dagen, omdat in de weekenden minder mensen zich laten testen. Maar een vergelijk met vorige week maandag pakt ook duidelijk gunstig uit.

In totaal kleuren 14 gemeenten in Oost-Nederland donkerrood op de kaart. Gisteren waren dat er nog 18. Onder meer Ermelo laat een duidelijke daling zien. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners ging van 74 naar 48. Ook Berkelland, Bronckhorst en Nijkerk kwamen uit het donkerrood. Steden als Zwolle (van 19 naar 15) en Deventer (van 54 naar 35) laten een duidelijke verbetering zien.

Daar staat tegenover dat Noordoostpolder nu donkerrood is gekleurd. Het aantal mensen dat positief testte verdubbelde bijna.

Forse toename

Apeldoorn laat vandaag een lichte stijging zien ten opzichte van een etmaal daarvoor. De vergelijking met vorige week toont een veel forsere toename. Op 7 december kwam de ‘score’ op 37 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners, terwijl het er vandaag 64 zijn.

Zwartewaterland is nog steeds het beste jongetje uit de klas binnen Oost-Nederland. Deze gemeente kon nog betere cijfers overleggen dan gisteren. Het aantal nieuwe besmetting halveerde er: van 26 naar 13, omgerekend naar 100.000 inwoners.

Opvallende daling

Veiligheidsregio IJsselland kende een opvallende daling in het aantal besmettingen. Er werden er 198 gemeld, dat is 113 minder dan gisteren. Wie vergelijkt met een week eerder ziet de daling terug in de zogenoemde signaalwaarde. Per 100.000 inwoners liep het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen terug van 54 naar 37. Onder IJsselland vallen steden als Zwolle, Kampen en Deventer.

In Noord- en Oost Gelderland was de daling, 22 minder dan een etmaal eerder, veel minder scherp. In totaal werden er hier 471 mensen positief getest. In Flevoland was geen sprake van een daling. Deze veiligheidsregio kwam uit op 337, 26 meer dan gisteren.

Een deel van de meldingen zijn positieve tests van eerdere dagen, die later zijn doorgegeven.

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland is het laatste etmaal gedaald en komt uit op 8496, ruim 1400 minder dan gisteren. In de ziekenhuizen wordt het wel drukker met coronapatiënten. Er zijn wel meer nieuwe gevallen dan op voorgaande maandagen. Precies een week geleden meldde het RIVM iets meer dan 7100 positieve tests, de week daarvoor waren in een etmaal bijna 4600 meldingen binnengekomen.

Het landelijk gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is 8.100.

Vanavond om 19.00 uur praat premier Rutte het land bij over de vergaande maatregelen van de komende weken.