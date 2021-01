KAART | IJsselland heeft minste coronabesmettingen van Nederland ondanks dit zorgenkindje

Het totaal aantal positieve coronatesten in Nederland daalt ten opzichte van gisteren. De regio IJsselland is zelfs de best scorende veiligheidsregio van het land met 13,9 positieve tests per 100.000 inwoners. Maar er zijn wel een paar zorgenkindjes in deze regio. Net als gisteren blijft het aantal besmettingen in Staphorst hoog. Bronckhorst kleurt vandaag nog donkerder.

Positief is het aantal gemeenten waar onder de signaalwaarde van 7 getest is. De 7 (positieve tests per 100.000 inwoners) is het aantal wanneer de urgentie ontstaat om in te grijpen. In Dronten (4,8), Nunspeet (3,1), Elburg (4,3) en Lochem (5,9) testen gemiddeld minder dan 7 mensen per 100.000 inwoners positief. Bijzondere uitschieter vandaag is Steenwijkerland met 0 positieve testen.

Terwijl in IJsselland vandaag het aantal coronabesmettingen met 63 minder daalde naar 74, steeg het in het Gelderland met 42 positieve gevallen naar 205 besmettingen op een dag. In Flevoland blijft het aantal mensen dat positief test op corona ongeveer gelijk.

Een stijging met twee personen ten op zicht van gisteren: 109 positieve testen. IJsselland komt daarmee heel langzaam in de buurt van signaalwaarde 7 (7 besmettingen per 100.000 inwoners). Het zijn gemiddeld 11,7 minder positieve tests (per 100.000 inwoners) dan vorige week. Noord- en Oost Gelderland stijgt met 5,1 naar 24,8. Flevoland blijft ongeveer gelijk op 25,8.

In Staphorst testten vandaag 9 mensen positief, dat komt neer op 52,5 op 100.000 mensen. In Bronckhorst is de signaalwaarde nu 61, met 22 positieve testen in dit etmaal.

Minder meldingen in het land dan woensdag

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 4740 positieve coronatests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De meeste meldingen kwamen uit Amsterdam. In de hoofdstad testten 205 inwoners positief.

Het aantal van 4740 is iets lager dan op woensdag. Dat is opvallend, want normaal gesproken komen er op donderdagen juist aanzienlijk meer meldingen bij dan op andere dagen. Vorige week donderdag kwamen er ruim 5800 gevallen bij, tegen bijna 5600 de dag ervoor. Nog een week eerder waren er ruim 6100 gevallen op woensdag en 6500 op donderdag. En de week daar weer voor steeg het aantal positieve tests van iets meer dan 7100 op woensdag naar bijna 9700 een dag later.

In de afgelopen zeven dagen zijn 33.695 nieuwe gevallen gemeld. Dat komt neer op 4814 per etmaal. Dat gemiddelde daalt al geruime tijd.

Sinds het begin van de uitbraak, eind februari vorig jaar, zijn ruim 966.000 Nederlanders positief getest. Van 13.819 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. In de loop van volgende week kan het miljoen besmettingen nog gehaald worden.

Ziekenhuisopnames nemen iets af

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is de laatste 24 uur opnieuw iets afgenomen, voor de derde dag op rij. In totaal zijn nu 2239 patiënten met Covid-19 opgenomen, 58 minder dan woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dit is het laagste aantal in ruim een maand.

