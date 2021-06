KAART | IJsselland maakt reuzesprong op risicokaart, ook niveau in Gelderland en Flevoland bijgesteld

CHECK JOUW GEMEENTEIn de veiligheidsregio IJsselland is het risiconiveau bijgesteld van ‘zeer ernstig’ naar ‘zorgelijk’. Het gaat zo goed met de daling van het aantal coronabesmettingen, dat het niveau ‘ernstig’ kan worden overgeslagen. Ook in Gelderland en Flevoland gaat het goed, al is daar het niveau nog wel ‘ernstig’.

Op de kaart met nieuwe coronabesmettingen kleurt de Stentor-regio steeds blauwer. En dat is goed nieuws: het aantal nieuwe besmettingen neemt in rap tempo af. De afgelopen 24 uur werden in de regio 108 mensen positief getest en dat zijn er 31 minder dan het etmaal daarvoor.

In de veiligheidsregio’s Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland kan het risiconiveau daardoor voor het eerst in maanden worden teruggeschroefd. In Flevoland was de situatie sinds 28 oktober ‘zeer ernstig’, het hoogste risiconiveau. Sinds vandaag is dit ‘ernstig’. Hetzelfde geldt voor Noord- en Oost-Gelderland, waar het niveau voor het eerst sinds 5 november kon worden bijgesteld.

IJsselland

In IJsselland is het risiconiveau zelfs twee stappen lager en wordt de situatie vanaf vandaag als ‘zorgelijk’ bestempeld. In deze regio werden de voorbije 24 uur 34 mensen positief getest, tegenover 43 een dag eerder.

In de gemeenten Raalte, Zutphen, Ermelo en Putten kwamen er de afgelopen 24 uur geen nieuwe besmettingen bij. Staphorst en Elburg zijn met respectievelijk 8 en 6 nieuwe besmettingen de negatieve uitschieters in de cijfers van vandaag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk laagste aantal sinds september

Ook landelijk blijven de besmettingscijfers rap dalen. Het aantal positieve coronatesten lag in Nederland afgelopen week 30 procent lager dan een week daarvoor. In de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 14.397 positieve coronatesten, het laagste aantal sinds september.

In de vorige weekrapportage noteerde het instituut 20.608 besmettingen. Dat was ook al 18 procent minder dan een week daarvoor. In alle leeftijdsgroepen is het aantal besmettingen verder gedaald. Ook onder jongeren, van wie er veel sinds vorige week maandag weer dagelijks naar hun middelbare school mogen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Halvering IC-opnames

Op de intensive cares werden volgens voorlopige cijfers nog maar 50 opnames gemeld. Dat is meer dan een halvering ten opzichte van de week daarvoor. De sterfte door corona neemt ook nog steeds verder af. Het RIVM registreerde afgelopen week 63 aan corona gerelateerde sterfgevallen, een week eerder waren dat er 66.

Het RIVM blijft benadrukken dat het belangrijk is dat mensen zich laten vaccineren én zich aan de basismaatregelen blijven houden. ,,Ook na vaccinatie is er nog een kleine kans dat je ziek kunt worden. Er zijn nu bijna 11 miljoen vaccinaties gezet, maar slechts 1 op de 5 mensen in Nederland is helemaal gevaccineerd”, waarschuwt het instituut.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.