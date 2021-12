KAART | In bijna hele regio dalen de coronacijfers, minste besmettingen in Kop van Overijssel

Vandaag noteren de drie veiligheidsregio’s in Oost-Nederland 1.255 positieve coronatestuitslagen. Dat is een flinke daling in vergelijking met vorige week maandag: toen stond de teller ruim 900 hoger. In Flevoland daalde het aantal besmettingen het hardst (43 procent), gevolgd door veiligheidsregio’s Noord- en Oost-Gelderland (42,5 procent) en IJsselland (40 procent). Opvallend genoeg noteert IJsselland wél de minste nieuwe coronagevallen per 100.000 inwoners.

Kampen donkerrood

Kampen kampt momenteel met veel besmettingen: per 100.000 inwoners zijn er 139,5 coronagevallen. Dat komt neer op 76 positieve testuitslagen, 6 meer dan gisteren. Zodoende heeft de gemeente verhoudingsgewijs de meeste coronabesmettingen in de regio.

Lochem doet daar niet veel voor onder. Hoewel daar het aantal positieve testuitslagen iets daalt, van 45 naar 42, heeft de gemeente nog steeds relatief veel besmettingen: 123,7 per 100.000 inwoners. Zeewolde registreert eveneens een kleine vermindering wat betreft coronagevallen ten opzichte van gisteren: van 32 naar 27. Omgerekend komt dat neer op 118 besmettingen per 100.000 inwoners, een stijging van 10 procent ten opzichte van het weekgemiddelde.

Veel besmettingen op de Veluwe

Ook in Nunspeet, Nijkerk, Ermelo en Elburg zijn de coronacijfers behoorlijk hoog. Deze Veluwse gemeenten noteren stuk voor stuk meer dan 90 besmettingen per 100.000 inwoners. In Elburg, met 23 positieve coronatestuitslagen, lijkt het virus zelfs bezig met een voorzichtige opmars. Het is de derde dag op rij dat de hoeveelheid besmettingen toeneemt.

Deze trend is ook iets meer naar het oosten zichtbaar: Voorst en Zutphen melden meer dan 100 besmettingen per 100.000 inwoners. In Voorst, waar vandaag 32 mensen een positieve testuitslag ontvingen, ligt dit aantal rond het weekgemiddelde. Voor Zutphen betekenen de 51 nieuwe coronagevallen een daling van een derde ten opzichte van gisteren.

Neerwaartse trend in Overijssel

In de Kop van Overijssel is een duidelijke neerwaartse trend zichtbaar: daar daalt de hoeveelheid positieve testuitslagen flink. Met 3 nieuwe besmettingen (17,4 per 100.000 inwoners) heeft Staphorst vandaag de minste coronagevallen van de regio. Sinds 26 september waren er niet zo weinig besmettingen in de gemeente. Ook Zwartewaterland (6) en Steenwijkerland (12) melden weinig positieve testuitslagen. Voor Steenwijkerland betekent dit een daling van bijna 80 procent ten opzichte van gisteren, toen er 58 nieuwe besmettingen werden genoteerd.

Weekgemiddelden liggen ver uiteen

In bijna heel Oost-Nederland daalt het weekgemiddelde van aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners. Olst-Wijhe en Steenwijkerland registreren zelfs een daling van bijna 70 procent. Ook in Noordoostpolder en Raalte lopen de 7-daagse-gemiddelden behoorlijk hard terug: zij melden een afname van respectievelijk 44 en 43 procent.

Negen gemeenten vormen een uitzondering: met name in Zeewolde neemt het weekgemiddelde fors toe. Opvallend is de stijging in de Veluwse gemeenten Heerde Nunspeet, Hattem, Elburg, Epe en Voorst.

Oost-Nederland onder nationaal gemiddelde

In heel Nederland zijn vandaag 13.844 mensen positief getest op het coronavirus. Omgerekend betekent dit 79,2 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Een kwart van alle afgenomen coronatesten was positief. Met name Noord-Limburg en Zeeland registreren veel coronagevallen.

GGD-regio IJsselland meldt 319 nieuwe coronagevallen. Per 100.000 inwoners zijn er dus 59,6 mensen positief getest. Hoewel Flevoland iets minder besmettingen registreert (313), ligt het aantal positieve coronatestuitslagen per 100.000 inwoners een stuk hoger: op 73,1. Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland noteert de meeste nieuwe besmettingen, 623. Dat komt neer op 74,9 per 100.000 inwoners.

Ziekenhuisbezetting blijft stabiel

Momenteel worden 2.118 ziekenhuisbedden bezet door een coronapatiënt. Daarnaast liggen er 630 mensen op de intensive care. Dit is zo’n 60 procent van alle bezette IC-bedden en zegt niet iets over de maximale IC-capaciteit. Als er veel coronapatiënten op de IC liggen, is namelijk er minder ruimte voor andere zieken.

