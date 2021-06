KAART | In Epe en Heerde raken al dagen amper nog mensen besmet met het coronavirus, Brummen sluit zich in negatieve zin aan bij Staphorst

CHECK JOUW GEMEENTEIn de Veluwse buurgemeenten Epe en Heerde zijn deze week amper nieuwe besmettingen met het coronavirus geconstateerd. In beide plaatsen werd de afgelopen 24 uur niemand positief getest. En dat gebeurde de laatste week wel vaker. Staphorst blijft uitschieter in negatieve zin.

Epe en Heerde kleuren al dagenlang blauw op de kaart van de Stentor-regio. Dat betekent dat er minder dan 7 positief geteste personen zijn per 100.000 inwoners. Maar het gaat zelfs veel beter dan dat. Want in beide Veluwse gemeenten, die ook nog eens aan elkaar grenzen, zijn er de afgelopen 48 uur helemaal geen nieuwe besmettingen geconstateerd.

In Heerde gebeurde dat vorige week ook al eens, en ook tussen zondag- en maandagochtend scoorde de in de eerste coronagolf zo zwaar getroffen gemeente ‘0’. Ook in Epe gaat het al dagenlang goed. Alleen dinsdag werden in beide plaatsen enkele nieuwe besmettingen geconstateerd.

Het totaal aantal nieuwe besmettingen in de regio was het voorbije etmaal 122. Staphorst, gisteren nog de gemeente met landelijk het meeste aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners, kleurt ook vandaag donker op de kaart. Dat geldt ook voor Brummen, waar de afgelopen 24 uur acht mensen positief testten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk

In heel Nederland blijft het totaal aantal positieve coronatests dalen. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 1607 nieuwe coronagevallen geregistreerd. In de afgelopen week zijn 12.407 mensen positief getest, gemiddeld 1772 per dag. Dat is het laagste peil sinds september.

Het RIVM kreeg minder meldingen dan op woensdag, terwijl het aantal positieve tests doorgaans juist iets oploopt gedurende de week. Vorige week donderdag meldde het RIVM bijna 2800 positieve tests, de week ervoor bijna 3400 en nog een week eerder meer dan 4600.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ziekenhuizen lopen leeg

De corona-afdelingen van ziekenhuizen worden leger en leger. Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen is donderdag gedaald tot onder de 500 en de intensive cares behandelen nu minder dan 300 coronapatiënten. Daarmee kwam het totale aantal patiënten uit onder de 800, voor het eerst sinds begin oktober.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde voor de achttiende dag op rij. Intensivisten en verpleegkundigen hebben nu nog 297 patiënten onder hun hoede, zeven minder dan op woensdag. Het aantal patiënten op de verpleegafdelingen daalde met 44 naar 486. In totaal liggen er dus 783 mensen in het ziekenhuis vanwege In de afgelopen 24 uur zijn 51 bedden vrijgekomen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.