KAART | Is dit het effect van de feestdagen? Weer fors meer coronabesmettingen in Oost-Nederland

Het zag er zo goed uit aan het begin van de week, maar opnieuw is het aantal coronabesmettingen fors opgelopen ten opzichte van een dag eerder. In de afgelopen 24 uur werden er in heel Nederland 9.737 nieuwe besmettingen gemeld, dat zijn er ruim 2.500 meer dan gisteren. De stijging is ook in Oost-Nederland te zien.

In de afgelopen 24 uur kregen in onze regio 1.107 een positieve uitslag te horen. Dat zijn er 230 meer dan gisteren, toen na dagen van minder nieuwe gevallen, het aantal positieve test weer steeg. Net als gisteren is de grootste toename te zien in Noord- en Oost Gelderland.

Sinds de jaarwisseling liep het aantal coronagevallen daar gestaag terug, maar daar is sinds gisteren niets meer van te zien. In het afgelopen etmaal werden er 580 nieuwe besmettingen gemeld, 177 meer dan gisteren. Ook in IJsselland (plus 42) en Flevoland (plus 11) is een toename te zien, maar daar gaat het minder hard dan in Noord- en Oost-Gelderland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Staphorst scoort het slechtst

Kwamen er gisteren in deze regio slechts twee gemeenten boven de 100 per 100.000 besmettingen uit, vandaag zijn dat er zeven. Staphorst is de koploper met 158 besmettingen per 100.000 inwoners, gisteren waren dat er nog 70. Ook Putten, Ermelo en Harderwijk is de stijging ten opzichte van gisteren fors. Hardenberg. Oldebroek en Ommen scoorden gisteren ook al slecht, maar ook daar is een toename te zien.

Amsterdam scoort opnieuw het slechts als het gaat om het totale aantal coronabesmettingen. Daar kwamen 373 nieuwe besmettingen aan het licht. Rotterdam volgt met 324, Den Haag telde er 235. Opvallend is het aantal besmettingen in Ede, waar 135 nieuwe besmettingen zijn geteld.

Sinds de uitbraak van het virus in ons land zijn er 850.873 mensen besmet geraakt. Als het aantal positieve testen per dag in dit tempo door blijft gaan wordt eind januari een miljoen besmettingen bereikt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Cijfers schommelen te veel

Of de toename komt door de feestdagen kan het RIVM niet zeggen. Het instituut zegt naar de weekcijfers te kijken en niet naar de dagcijfers. “Per dag schommelt het te veel”, legt een woordvoerder uit.

Het aantal besmettingen daalde de afgelopen dagen, maar het gaat niet zo snel als het kabinet en de gezondheidszorg graag willen zien. Dinsdag was het aantal besmettingen met 16 procent afgenomen ten opzichte van vorige week, een week eerder was dat 12 procent. Het RIVM liet dinsdag weten nog geen ‘overtuigend effect van de lockdown te zien.’

Ziekenhuisopnames daalt wel

Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen is wel gedaald. In de ziekenhuizen worden nu 2.756 mensen behandeld, dat zijn er 71 minder dan gisteren en 126 minder dan dinsdag. We zitten nu dus op een plateau en lijken zelfs licht over de top te zijn, die op 5 januari lag”, stelt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care is opgenomen is wel licht gestegen van 696 naar 704. Acht van deze patiënten zijn verplaatst naar Duitsland. In totaal werden er gemiddeld minder mensen opgenomen dan vorige week.