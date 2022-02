KAART | Kelderende weekcijfers in Oost-Nederland stemmen hoopvol: corona verliest terrein

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 4177 positieve tests geregistreerd in Oost-Nederland tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er 895 minder dan een etmaal eerder. We zijn op de goede weg, zo tonen ook de weekcijfers aan. Het aantal nieuwe besmettingen is namelijk fors afgenomen ten opzichte van vorige week.

Voor de tweede week op rij is het aantal positieve tests afgenomen in de veiligheidsregio’s IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland. De dalingen zijn fors, zo blijkt uit de weekcijfers die het RIVM vandaag publiceerde.

In IJsselland en Flevoland nam het aantal coronagevallen met 40 procent af ten opzichte van een week eerder. Dat percentage ligt in Noord- en Oost-Gelderland (34 procent) een fractie lager. In verhouding tot het aantal inwoners werden er in Flevoland de minste coronagevallen geregistreerd tussen 15 en 22 februari: 1417 per 100.000 inwoners. In IJsselland (2224) en Noord- en Oost-Gelderland (2235) lag dat getal een stuk hoger.

Jongeren

In elke leeftijdsgroep daalt het aantal positieve coronatests in Nederland, maar vooral onder jongeren. Deze groep had eerder juist veel besmettingen, en daardoor zijn er nu waarschijnlijk veel jongeren immuun, verklaarde het RIVM eerder al.

Dagcijfers

Als we inzoomen op de coronacijfers van vandaag, dan vallen drie Gelderse buurgemeenten op. In Nunspeet (96), Harderwijk (154) en Ermelo (91) testten afgelopen 24 uur in totaal 341 mensen positief. In verhouding tot het aantal inwoners is dat aantal hoog. Dat is ook te zien aan de oranje kleur op de coronakaart. Het is bovendien voor de derde dag op rij dat deze buurgemeenten opvallen in deze regio met relatief veel besmettingen.

In Noord- en Oost-Gelderland vallen daarnaast Voorst (75) en Berkelland (134) op met veel positieve tests ten opzichte van het aantal inwoners. Apeldoorn registreert de meeste coronagevallen (479) in deze veiligheidsregio. Gezien de grootte van deze gemeente is dat niet zo verwonderlijk. In totaal kwamen er in Noord- en Oost-Gelderland 2333 positieve tests bij afgelopen etmaal: dat zijn er ruim 400 minder dan een dag eerder.

Gunstig beeld

Ook in IJsselland nam het aantal positieve tests af ten opzichte van een dag eerder: van 1547 naar 1067. Dat is fors lager dan het daggemiddelde van vorige week. Dat lag in IJsselland op 1941 positieve tests.

Er zijn geen gemeenten in deze veiligheidsregio die in negatieve zin opvallen. Het aantal positieve tests in Deventer (183) en Zwolle (283) is in verhouding tot het aantal inwoners normaal ten opzichte van de rest van Nederland.

Flevoland

In Flevoland zijn afgelopen etmaal 777 positieve tests geteld, 31 meer dan een dag eerder. In de gemeente Zeewolde zijn opnieuw relatief de meeste besmettingen geteld. Ditmaal waren het er 69, een dag eerder nog 94. Op Urk testten opvallend weinig mensen positief de afgelopen dagen. Tussen gisterochtend en vanochtend testten 23 Urkers positief. Dat zijn er 108 per 100.000 inwoners: het laagste aantal in de Stentor-regio.

Landelijke dagcijfers

Er zijn 36.038 positieve coronatests geregistreerd afgelopen etmaal in Nederland. Voor een maandag is dat het laagste aantal in zes weken tijd.

Het RIVM kreeg in de afgelopen zeven dagen 328.988 meldingen van bevestigde besmettingen. Dat komt neer op gemiddeld 46.988 positieve tests per dag. Dat is het laagste niveau sinds 23 januari, bijna een maand geleden. Het gemiddelde daalt voor de negende dag op rij.

Meerdere testlocaties waren de afgelopen dagen dicht vanwege de stormen die over Nederland raasden. Sommige locaties zijn nog altijd dicht. Het RIVM weet niet of dat effect heeft op het aantal positieve tests, maar zegt dat de cijfers ‘passen bij wat wij denken te zien, namelijk dat de daling is ingezet’.

Ziekenhuisopnamen

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag iets toegenomen. In totaal liggen daar nu 1626 coronapatiënten. Dat zijn er 15 meer dan gisteren, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Al ruim een week schommelt het aantal opgenomen coronapatiënten rond de 1600. Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1455 coronapatiënten, 10 meer dan maandag. Op de intensive cares nam dit aantal toe met 5 tot 171.

