KAART | Kleine daling besmettingen in IJsselland en Flevoland, maar situatie Oost-Nederland blijft zorgelijk

Check jouw gemeenteHet aantal coronabesmettingen is vandaag gedaald ten opzichte van gisteren, maar blijft nog steeds hoog met 12.028 nieuwe positieve tests. Heel Oost-Nederland, op Lochem na, kleurde gisteren donkerrood op de coronakaart. Vandaag is dat niet meer het geval.

Er zijn vandaag 795 positieve tests minder gemeld dan gisteren, toen het totale aantal in ons land op 12.823 lag. Bij die cijfers moest wel een kanttekening worden geplaatst door een storing van eerder deze week in het registratiesysteem van de GGD’en. De hoge cijfers hadden mogelijk te maken met een inhaalslag na de storing. Het RIVM gaf aan dat niet is na te gaan hoeveel van de gemiste gevallen waren doorgegeven en hoeveel nog verwerkt moesten worden.

Daling

In de veiligheidsregio's IJsselland en Flevoland zien we vandaag een daling in de coronacijfers vergeleken met gisteren. In IJsselland kwamen er vandaag 330 nieuwe positieve tests bij, dat zijn er 98 minder dan gisteren. In Flevoland zijn er vandaag 335 nieuwe gevallen geconstateerd, een daling van 55.

In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zien we opnieuw een stijging van het aantal besmettingen. Vandaag worden er 676 nieuwe positieve tests gemeld, 32 meer dan gisteren. Als we kijken naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners dan is in Noord- en Oost-Gelderland de gemeente Putten de uitschieter met 186 positieve tests per 100.000 inwoners. Ook Oldebroek (143) en Ermelo (114) hebben nog steeds veel besmettingen per 100.000 inwoners, zoals op onderstaande kaart te zien is:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van donkerrood naar oranje

Gisteren kleurde voor het eerst deze coronacrisis heel Oost-Nederland, met uitzondering van Lochem, donkerrood op de coronakaart. Die donkerrode gloed is vandaag deels verdwenen. Naast Lochem kleuren vandaag nog meer gemeenten oranje, namelijk Zwolle, Zutphen, Kampen, Zwartewaterland, Meppel, Olst-Wijhe en Hattem.

Toch blijft het merendeel van deze regio de zorgelijke rode kleur houden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de complete provincie Flevoland. Uitschieter hier is Urk met 99 besmettingen per 100.000 inwoners, maar ook in Lelystad (85 per 100.000), Zeewolde (83), Dronten (79) en Noordoostpolder (78) blijft de situatie niet goed. In Noordoostpolder is zelfs de burgemeester positief getest op het virus, zo werd vanmiddag duidelijk.

Landelijk beeld

Als we kijken naar het landelijke beeld, dan werden de meeste nieuwe besmettingen gemeld in de veiligheidsregio Utrecht. Dat waren er in totaal 1169. Hierna volgen Midden- en West-Brabant met 819. Rotterdam-Rijnmond staat op drie met 809 nieuwe besmettingen. Bij de steden staat Amsterdam bovenaan met 378 nieuwe besmettingen, gevolgd door Rotterdam met 330.

Het aantal vastgestelde besmettingen ligt inmiddels structureel boven de vorige piek van de tweede golf, eind oktober. Gemiddeld werden de afgelopen zeven dagen ruim 10.000 besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een verdubbeling ten opzichte van twee weken geleden. Toen lag dat gemiddelde nog iets boven de 5.000. Daarbij moet wel worden aangetekend dat er door de GGD’s nu meer tests worden afgenomen dan toen het geval was.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.