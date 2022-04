KAART | Kwart minder coronagevallen dan gisteren, Urk telt als enige geen enkele nieuwe besmetting

CHECK JOUW GEMEENTEVoor de vijfde dag op rij is het aantal nieuwe coronabesmettingen in de hele regio gedaald. Het totaal aan nieuwe gevallen is met ruim een kwart afgenomen. Waar gisteren nog 2101 positieve tests werden geregistreerd, ligt dat aantal vandaag op 1524.

De grootste daling is te zien in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, daar zijn in de afgelopen 24 uur 801 mensen positief getest. Een dag geleden waren dit er ruim 250 meer. In veiligheidsregio IJsselland is de daling relatief het grootst. Daar zijn in het voorbije etmaal 459 coronagevallen vastgesteld. Gisteren lag dit aantal nog op 661.

Ook in provincie Flevoland het aantal nieuwe besmettingen stevig af. Een dag geleden werden daar 381 mensen positief bevonden. Vandaag ligt het aantal gevallen op 269. Niet alleen in de dagelijkse cijfers is de daling goed te zien. De besmettingsaantallen van vandaag liggen ook ruim onder de weekgemiddeldes.

Uitschieters

Oldebroek is met afstand de gemeente met relatief de meeste nieuwe besmettingen. Met 147,3 positieve tests per 100.000 inwoners, en 35 besmettingen in absolute aantallen, steekt de Veluwse gemeente boven de rest uit. Oldebroek wordt gevolgd door Elburg en Brummen. Deze zijn goed voor 128 en 124,5 positieve tests per 100.000 inwoners. Dit komt neer op respectievelijk 30 en 26 besmettingen.

Al geruime tijd staat Urk met stip onderaan de besmettingslijstjes. Vandaag telt het Vissersdorp zelfs geen enkele nieuwe besmetting. Urk is de enige gemeente in de regio waar in de afgelopen 24 uur niemand positief is getest op het coronavirus.

Naast Urk staan ook de Flevolandse gemeentes Noordoostpolder en Lelystad er goed voor. In Noordoostpolder zijn in het afgelopen etmaal per 100.000 inwoners 39,9 mensen positief getest. In Lelystad ligt dit relatieve aandeel op 43,9. In absolute getallen is Noordoostpolder goed voor 19 en Lelystad voor 35 besmettingen.

Landelijk

In heel Nederland zijn in de afgelopen 24 uur 12.387 mensen positief getest op het coronavirus. Gisteren waren dit er ruim 4500 meer met 16.936 besmettingen. Het dagelijkse besmettingscijfer ligt bijna 10.000 coronagevallen lager dan het weekgemiddelde van 22.372.

Op dit moment liggen er in de ziekenhuizen 1741 coronapatiënten. Hiervan liggen er 1624 op de reguliere afdelingen. Op de intensive care liggen 117 coronapatiënten. Het aantal opnames op zowel de reguliere zorg als de intensive care is ten opzichte van 24 uur geleden gedaald. Op de reguliere afdelingen is het aantal patiënten met 9 afgenomen, op de intensive care liggen vandaag 8 mensen minder dan gisteren.

In de afgelopen 24 uur zijn er 7 mensen bezweken aan de gevolgen van het coronavirus. Gisteren kwamen 14 mensen te overlijden aan Covid-19.