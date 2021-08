KAART | Laagste aantal positieve tests in Apeldoorn sinds 4 juli, daling Flevoland laat op zich wachten

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 256 positieve tests bijgekomen in deze regio tussen gisterochtend en vanochtend. Het verschil met een etmaal eerder is klein: toen testten 266 mensen positief. In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werd het laagste aantal nieuwe besmettingen (70) geteld sinds 5 juli.

Sinds begin deze maand zakt het aantal besmettingen in veel veiligheidsregio's weer naar het niveau van vóór de piek in juli. De geldt ook voor de regio Noord- en Oost-Gelderland. Halverwege juli kwamen in drie dagen bijna 1500 positieve tests aan het licht, de afgelopen drie dagen waren dat er 276 waarvan er 70 de afgelopen 24 uur.



Dat is ook terug te zien op de regionale kaart. Negen gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland kleuren grijs: dat betekent dat er in verhouding tot het aantal inwoners amper nieuwe besmettingen zijn geregistreerd. In Apeldoorn kwamen er 11 positieve tests bij. Sinds 4 juli lag dat aantal niet meer zo laag in deze gemeente.



De enige gemeente op onze regionale kaart die donkeroranje kleurt, ligt desalniettemin wél in Noord- en Oost-Gelderland. In Brummen testten 29 per 100.000 inwoners positief. In absolute zin gaat het om slechts 6 mensen.

In IJsselland is een vergelijkbare trend als in Noord- en Oost-Gelderland te zien. Wel kwamen er in IJsselland tussen gisterochtend en vanochtend wat meer besmettingen bij (89) dan de afgelopen twee weken op dagelijkse basis het geval was. Reden tot zorgen is dat echter niet. Geen enkele gemeente in IJsselland valt in negatieve zin op.

Flevoland

In Flevoland is de trend iets minder gunstig. Het verschil tussen de piek in juli en huidige besmettingscijfers is niet zo groot als in veel andere veiligheidsregio’s. Tussen gisterochtend en vanochtend zijn er 97 besmettingen bijgekomen in Flevoland. Dat zijn 22,9 positieve tests per 100.000 inwoners. Ter vergelijking: in Noord- en Oost-Gelderland (8,5) en IJsselland (16,8) ligt dat getal een stuk lager.

In Lelystad kwamen relatief de meeste besmettingen aan het licht: 22 in absolute zin, 28 per 100.000 inwoners.

Landelijk

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt niet meer. Voor de elfde achtereenvolgende dag ligt het aantal positieve tests tussen de 2000 en de 3000. Het gemiddelde steeg iets.

Tussen gisterochtend en vanochtend kreeg het RIVM 2275 meldingen van positieve tests. Dat is vrijwel gelijk aan gisteren. Precies een week geleden meldde het RIVM iets meer dan 2000 positieve tests, de maandag ervoor zo’n 2100.

Geen verdere daling

In de afgelopen zeven dagen zijn 16.418 nieuwe gevallen geregistreerd, wat neerkomt op gemiddeld 2345 positieve tests per dag. Dat weekcijfer is nu voor de vijfde dag op rij nauwelijks veranderd. Het niveau is te vergelijken met de situatie op 8 juli, aan het begin van de huidige golf.

Ziekenhuisopnamen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag voor de derde dag op rij toegenomen. Er liggen nu in totaal 703 covidpatiënten, 32 meer dan gisteren, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is voor het eerst in bijna twee weken dat er meer dan 700 coronapatiënten zijn opgenomen.

Op de intensive cares liggen nu 199 ernstig zieke coronapatiënten, één minder dan een dag eerder. Maar op de verpleegafdelingen liggen nu 504 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 33 meer dan gisteren.

Op de verpleegafdelingen kwamen in de afgelopen 24 uur 67 nieuwe coronapatiënten binnen. Op de ic’s werden tien mensen binnengebracht. ,,De instroom en bezetting van covidpatiënten zijn in de afgelopen week gestabiliseerd”, meldt het LCPS in een toelichting.

