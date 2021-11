KAART | Landelijk besmettingsrecord, bijna 2.000 nieuwe gevallen in donkerrood Oost-Nederland

CHECK JOUW GEMEENTEMet 16.364 nieuwe gevallen gaat vandaag de boeken in als de dag van de meeste nieuwe coronabesmettingen in Nederland. Door het uitzonderlijke aantal van bijna 2.000 besmettingen in 24 uur kleurt ook Oost-Nederland donkerrood op de coronakaart.

In absolute aantallen werden er 1959 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dit zijn er 248 meer dan gisteren. Meer dan de helft van de besmettingen is afkomstig uit de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, dit zijn 1025 besmettingen. In de veiligheidsregio’s IJsselland en Flevoland werden 522 en 412 nieuwe coronagevallen gemeld.

Op drie na worden alle gemeentes in de regio op de coronakaart aangeduid met het hoogste waarschuwingsniveau. Meer dan de helft van de gemeentes zit boven de 100 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Een groot deel van de gemeentes in onze regio ging in het afgelopen etmaal over de 100 positieve tests per 100.000 inwoners heen. In 20 van de 35 gemeentes werden meer dan 100 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners genoteerd.

Oldebroek en Urk

De afgelopen dagen waren het de gemeentes Oldebroek en Urk die opvielen door het grote aantal nieuwe besmettingen. Waar Oldebroek gisteren Urk voorbijschoot in de besmettingen, is het vissersdorp vandaag weer met afstand de grootste brandhaard.

Op Urk werden in het afgelopen etmaal 79 personen positief getest. Dit staat gelijk aan 372,2 positieve tests per 100.000 inwoners. In Oldebroek waren dit er 336,7. Daar werden 80 nieuwe besmettingen vastgesteld. Beide gemeentes hebben flink meer besmettingen dan gisteren. Toen werden er in Oldebroek 59 en op Urk 50 personen positief getest.

Drie gemeentes oranje

Van de drie gemeentes die vandaag als enige oranje kleuren waren er gisteren twee nog donkerrood. Dalfsen en Olst-Wijhe zitten met 55,4 en 54,5 positieve tests per 100.000 nog net binnen onder de grens van het hoogste waarschuwingsniveau. Bij een 56 positieve tests per 100.000 inwoners kleurt een gemeente namelijk donkerrood.

Meppel is de enige gemeente in onze regio die zowel gisteren en vandaag nog in het oranje valt. Maar met 52,3 positieve tests per 100.000 kruipt ook Meppel naar het donkerrood toe. Gisteren waren Nijkerk en Lochem nog oranje, maar met 87,2 en 70,7 positieve tests zitten ook die vandaag op het hoogste waarschuwingsniveau.

Landelijk

In Nederland zijn vandaag de meeste nieuwe besmettingen op een dag sinds het begin van de coronacrisis vastgesteld. Dit gaat om 16.364 nieuwe gevallen. Hiermee wordt het twijfelachtige record van 20 december 2020 van 12.997 nieuwe besmettingen ruimschoots gebroken.

Op dit moment liggen er 1.699 mensen met corona in de Nederlandse ziekenhuizen. Hiermee worden 1.369 reguliere ziekenhuisbedden ingezet voor coronapatiënten. Dit zijn er 49 meer dan gisteren. Op de intensive care liggen 330 coronapatiënten. Gisteren waren dit er 327.

In het afgelopen etmaal zijn er 26 mensen overleden aan het coronavirus. Gisteren werden er 25 overlijdens gemeld.

