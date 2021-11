KAART | Landelijk besmettingsrecord, bijna heel Oost-Nederland kleurt donkerrood

Een groot deel van de gemeentes in onze regio ging in het afgelopen etmaal over de 100 positieve tests per 100.000 heen. In 20 van de 35 gemeentes werden meer dan 100 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners genoteerd. In absolute aantallen werden er 1959 nieuwe besmettingen vastgesteld. Meer dan de helft hiervan is afkomstig uit de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, dit zijn 1025 besmettingen. In de veiligheidsregio’s IJsselland en Flevoland werden 522 en 412 nieuwe coronagevallen gemeld.