KAART | Landelijk minder, maar regionaal (veel) meer nieuwe coronabesmettingen

CHECK JOUW GEMEENTEWaar in het grootste deel van Nederland vrijdag het aantal aantal positieve tests is gedaald, is het aantal besmettingen door het coronavirus in de veiligheidsregio’s Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland en Flevoland juist fors gestegen. Vanuit de gemeente Hattem worden relatief gezien de meeste positieve tests gemeld.

Het aantal positieve tests in het gebied schommelt de laatste dagen flink. Donderdag werden er in Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland en Flevoland gezamenlijk nog 236 besmettingen gemeld. Een dag later is dat aantal in hetzelfde gebied opgelopen tot 339.

Dagkoersen

De grootste stijging is te zien in Noord- en Oost-Gelderland. Het aantal positieve tests ging daar in een dag tijd van 89 naar 145. ,,Er kunnen daar zoveel oorzaken voor zijn. Het zijn echt dagkoersen. Als uitgangspunt kijken wij altijd naar de weekcijfers, daar reageren we ook op’’, meldt woordvoerder Jessica van den Bergh van de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Toch telt een gemeente in deze veiligheidsregio vandaag de meeste besmettingen. In Hattem zijn zeven personen positief getest, dat zijn ruim 57 mensen per honderdduizend inwoners.

Dubieuze koppositie

Ook in Flevoland en IJsselland is een stijging te zien. Het aantal positieve tests in IJsselland ging van 76 naar 80. In Flevoland is de plus nog wat groter: van 71 naar 114.

Zutphen gaf gisteren de dubieuze koppositie in de regio over aan Zwartewaterland. Beide gemeenten hebben nu aanmerkelijk minder besmettingen dan Hattem. Overigens is er vandaag geen enkele gemeente in de regio met nul positieve coronatests.

Landelijke daling

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn landelijk 2951 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is lager dan de vorige vrijdagen. Daardoor daalt het gemiddelde aantal positieve tests verder. Dat gemiddelde daalt voor de achttiende dag op rij. Donderdag werden nog zo’n 3400 nieuwe positieve gevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Die cijfers waren hoger door een eerdere technische storing.

Het aantal sterfgevallen steeg met acht. Daar zit geen melding bij van een inwoner uit de regio.

Ziekenhuizen

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen vrijdag 679 coronapatiënten. Dat is een stijging van zes patiënten ten opzichte van een etmaal eerder, blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Woensdag daalde het aantal opgenomen coronapatiënten in de ziekenhuizen voor het eerst in drie weken, maar sindsdien neemt het aantal weer toe. Op de ic’s liggen nu 206 mensen met ernstige Covid-19. Dat is een stijging met zeven ten opzichte van donderdag. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten met een af, tot 473.

