KAART | Landelijke coronacijfers laten opvallende daling zien, in IJsselland kelderen de besmettingen flink

Het totaal aantal positieve coronatesten in Nederland daalt ten opzichte van gisteren. De regio IJsselland is zelfs de best scorende veiligheidsregio van het land met 13,9 positieve tests per 100.000 inwoners. Maar er zijn wel een paar zorgenkindjes in deze regio. Net als gisteren blijft het aantal besmettingen in Staphorst hoog. Bronckhorst kleurt vandaag nog donkerder.

Het is niet alleen kommer en kwel in deze regio. Vijf gemeenten kleuren grijs en dat betekent dat er minder dan 7 besmettingen per 100.000 inwoners zijn. Het gaat om Dronten, Nunspeet, Elburg, Lochem en Steenwijkerland. In de laatste gemeente zijn zelfs helemaal geen besmettingen geconstateerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Minste besmettingen in IJsselland

Terwijl in IJsselland vandaag het aantal coronabesmettingen van 137 daalde naar 74, steeg het in het Gelderland met 42 positieve gevallen naar 205 besmettingen op een dag. In Flevoland blijft het aantal mensen dat positief test op corona ongeveer gelijk.

IJsselland is vandaag een positieve uitschieter en telt als veiligheidsregio verhoudingsgewijs het minst aantal besmettingen van het hele land. Brabant-Zuidoost en Zaanstad-Waterland scoren het slechtst.

Minder meldingen in het land dan woensdag

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 4740 positieve coronatests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De meeste meldingen kwamen uit Amsterdam. In de hoofdstad testten 205 inwoners positief. Amsterdam wordt gevolgd door Rotterdam (143) en Eindhoven (103)

Het aantal van 4740 is iets lager dan op woensdag. Dat is opvallend, want normaal gesproken komen er op donderdagen juist aanzienlijk meer meldingen bij dan op andere dagen. In de afgelopen zeven dagen kwamen er in totaal 33.696 nieuwe besmettingen bij. Iets meer dan een maand geleden waren dat er nog meer dan 80.000.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ziekenhuizen zien aantal coronapatiënten verder dalen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is de laatste 24 uur opnieuw iets afgenomen, voor de derde dag op rij. In totaal zijn nu 2239 patiënten met Covid-19 opgenomen, 58 minder dan woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dit is het laagste aantal in ruim een maand.

Van de coronapatiënten liggen er 664 op de intensive care, een van hen wordt nog behandeld in een Duits ziekenhuis. In totaal liggen er vijf minder coronapatiënten dan gisteren op deze afdeling.

,,Het gemiddeld aantal opnames is in de afgelopen week vrij stabiel geweest”, vat het LCPS de situatie samen. ,,We verwachten dat deze trend doorzet, met een lichte daling voor de bezetting op de IC en in de kliniek.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.