KAART | Landelijke daling niet zichtbaar in Oost-Nederland, Flevoland kleurt rood op Urk na

Check jouw plaatsHet aantal geregistreerde coronagevallen is voor de tweede dag op rij gedaald. Afgelopen 24 uur waren het er 9872. Dat zijn er aanzienlijk minder dan een etmaal eerder (11.199). In deze regio waren de verschillen niet erg groot. De kaart blijft overwegend rood en oranje.

In de veiligheidsregio IJsselland (329) werd zelfs een lichte stijging geconstateerd ten opzichte van gisteren: 82. De dalingen in Flevoland (371 om 362) en Noord- en Oost-Gelderland (526 om 512) zijn te verwaarlozen.



Putten is koploper in deze regio met 165 coronagevallen per 100.000 inwoners. In Flevoland kleurt één gemeente niet donkerrood op de kaart: Urk, uitgerekend dé coronabrandhaard van november.

Weekcijfers

Het RIVM registreerde de laatste zeven dagen opnieuw fors meer besmettingen dan een week eerder: in totaal 82.340. Door een computerstoring werden wel 6000 meldingen deze week verwerkt die eigenlijk bij vorige week hoorden. In de vorige weekrapportage meldde het RIVM 58.412 nieuwe gevallen, maar het werkelijke aantal was dus hoger. Na correctie van de cijfers bedraagt de stijging in de afgelopen week zo’n 20 procent.

Ook in deze regio liep het aantal geregistreerde besmettingen flink op ten opzichte van een week eerder. In Noord- en Oost-Gelderland was de stijging veruit het grootst: 60 procent. Wel is een aanzienlijk deel van die groei te wijten aan de computerstoring.

Ook de stijgingen in Flevoland (van 1668 naar 2278) is fors: 37 procent. In IJsselland liep het aantal coronagevallen deze week op tot 2133. Vorige week waren dat er 1662. Een stijging van 28 procent.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

Ziekenhuisopnamen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is het afgelopen etmaal opnieuw toegenomen. In totaal behandelen ziekenhuizen nu 2289 coronapatiënten. Dat zijn er 127 meer dan maandag, een toename van bijna 6 procent op één dag. De toename valt volledig toe te schrijven aan verpleegafdelingen. Op de intensive cares liggen net als maandag 586 mensen met Covid-19. Twee van hen zijn overgebracht naar Duitsland.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

