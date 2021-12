KAART | Langzamerhand neemt de dieprode kleur af: totaal aantal besmettingen lijkt af te nemen

CHECK JOUW GEMEENTEDe dalende trend lijkt nu toch echt een beetje zichtbaar te worden. Wordt landelijk gemeld dat het r-getal voor het eerst in september onder de 1 beland is: ook in onze regio kleuren de gemeenten langzaam minder rood. Er zijn in Oost-Nederland 1982 positieve testen gemeld vandaag.

Gisteren waren er nog 2091 mensen positief getest. Dat beeld vertekende iets, omdat er woensdag een storing was. Opvallend is wel het hoge sterftegetal in Noord- en Oost Gelderland. Dat staat vandaag op 13, terwijl meestal tussen de 1 en 4 mensen per dag overlijden aan de gevolgen van corona. In IJsselland zijn 3 overleden mensen gemeld, in Flevoland vandaag 0.

In Noord en Oost Gelderland testen 937 mensen positief, dat is redelijk gelijk aan het weekgemiddelde van 939 mensen. IJsselland zakt fors, met 524 besmettingen, terwijl het gemiddelde van de week op 612 staat. Flevoland heeft het nog wel moeilijk. 521 mensen testen positief en dat is meer dan het weekgemiddelde van 499.

De Noordoostpolder blijft donkerrood gekleurd met net als gisteren veel besmettingen: 184,9 per 100.000. Concreet betekent dat dat er 88 mensen in de gemeente een positieve testmelding kregen. Nijkerk spant vandaag echter de kroon: 204,1 positieve testen per 100.000, waar het gemiddelde van de afgelopen week op 131,4 ligt. Er bleken 89 mensen in de gemeente positief vandaag.

In Deventer en Zwolle waren er minder besmettingen dan gemiddeld in de week. 84 in Deventer (gemiddeld 90) en 148 in Zwolle (gemiddeld 167). In Apeldoorn werden nog wel meer mensen positief getest ten opzichte van het gemiddelde: 184 om 174.

Raalte lijkt al weer op weg naar de lichte tinten op de kaart: daar werden vandaag 55,4 positieve testen op 100.000 inwoners vastgesteld. Concreet zijn dat 21 mensen, op een weekgemiddelde van 44.

Het reproductiegetal is landelijk voor het eerst sinds september weer gezakt onder de 1. Het cijfer staat nu op 0,99.

Het zogenaamde r-getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt. Wanneer deze onder de 1 zit betekent dit dat het virus zich weer terugtrekt. een r-getal van 0,99 betekent dat het aantal besmettingen vrijwel gelijk blijft, of heel langzaam daalt. Hoe verder het onder de 1 komt, hoe minder mensen het virus oplopen.

Het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland blijft stabiel. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 21.612 positieve tests geregistreerd. Het is de 17e keer in 18 dagen tijd dat er meer dan 20.000 bevestigde besmettingen zijn.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 151.051 meldingen van positieve tests. Gemiddeld waren er in de afgelopen week zo’n 21.579 nieuwe gevallen per dag. De lijn van de epidemie, die wekenlang recht omhoogging, loopt nu ongeveer horizontaal.

Het RIVM kreeg 62 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting is gestorven. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven.

Aantal mensen in ziekenhuis gedaald

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal met 85 gedaald. Op dit moment houden 2728 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Er liggen op dit moment 2125 coronapatiënten op de verpleegafdelingen. Dat is een daling van 83 patiënten. Op de ic’s liggen 603 ernstig zieke coronapatiënten. Ook dat is een daling: het zijn er twee minder dan 24 uur geleden.

