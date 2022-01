KAART | Lichte daling besmettingen Oost-Nederland, Almere drukt zwaar op besmettingscijfers in koploper Flevoland

CHECK JOUW GEMEENTEOost-Nederland heeft iets minder positieve tests dan gisteren (2939). Het afgelopen etmaal werden er 2830 nieuwe coronabesmettingen gemeld. In twee van de drie regio’s is het aantal positieve gevallen gestegen.

IJsselland beleeft een toename van het aantal infecties: van 758 besmettingen met covid19 gisteren tot 800 nieuwe besmettingen vandaag. In zowel Staphorst (209 per 100.000 inwoners), Raalte (198 per 100.000 inwoners) en Zwartewaterland (175 per 100.000 inwoners) zijn de cijfers procentueel gezien het meeste in deze regio. Van de grote steden in het gebied heeft Zwolle de meeste besmettingen procentueel gezien, met 159 per 100.000 inwoners. In absolute cijfers staat dit voor 36 personen die besmet zijn met covid19.

Olst-Wijhe (76,2) is sinds gisteren flink gezakt in het aantal nieuwe besmettingen. Deze dorpen komen onder de grens van 100 besmettingen per 100.000 inwoners terecht.

Flevoland

Veiligheidsregio Flevoland staat net als gisteren bovenaan als regio in de lijst met procentueel de meeste besmettingen per 100.000 inwoners. Hier werden in het afgelopen etmaal 1033 positieve testen gemeld door de GGD. Dit komt nog steeds door de gemeente Almere, die zwaar op de besmettingscijfers drukt, maar ook in Lelystad zijn het aantal besmettingen onverminderd hoog. Gisteren werden daar nog 202 besmettingen per 100.000 inwoners vastgesteld (161 in absolute cijfers) De gemeente Urk heeft in heel Flevoland het minste aantal besmettingen (151, in absolute cijfers 32).

Noord- en Oost Gelderland

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zakte van 1167 positieve testen naar 997 positieve testen vandaag. Lochem (186), Oldebroek (177) en Epe (157) vallen hier op met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners. De enige gemeenten die onder de 100 besmettingen per 100.000 inwoners blijft zijn Ermelo (93 per 100.000 inwoners) en Bronkhorst (80 besmettingen per 100.000). Respectievelijk raakten in beide gemeenten 25 en 29 personen hier besmet met covid19.

Landelijk

Het RIVM heeft in het afgelopen etmaal 31.963 nieuwe coronagevallen geteld in Nederland. Dat zijn er minder dan een dag eerder, toen er op vrijdag volgens gecorrigeerde cijfers 35.521 nieuwe besmettingen vastgesteld.

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen volgens cijfers van het RIVM momenteel 898 patiënten die opgenomen zijn in een gewoon ziekenhuisbed vanwege het coronavirus. Op de IC liggen 321 patiënten met het coronavirus.

