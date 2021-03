KAART | Lichte daling in Oost-Nederland, maar negatief coronarecord voor Flevoland

Check jouw gemeenteDe coronakaart van Oost-Nederland blijft het tegenovergestelde doen van de landelijke aantallen. Terwijl het aantal positieve gevallen het afgelopen etmaal in Nederland met ruim duizend toenam, waren dit er in deze regio juist iets minder dan gisteren.

In totaal werden er in Oost-Nederland 495 nieuwe coronagevallen gemeld. Gisteren waren dat er nog 505. In de veiligheidsregio IJsselland was een flinke afname te zien. Daar werden 115 nieuwe besmettingen geregistreerd, 45 minder dan gisteren. In Noord- en Oost-Gelderland was het ook iets minder dan dinsdag (255 om 260).

Flevoland kreeg het afgelopen etmaal juist veel meer positieve testen erbij. De 125 van vandaag is het hoogste aantal sinds 21 januari. Gisteren waren dat er nog 85. Deze stijging komt mede door de gemeenten Lelystad (van 9 naar 24) en Dronten (van 4 naar 13), die op de kaart ook een donkeroranje kleur hebben gekregen. In totaal hebben dertien gemeenten diezelfde kleur, twee minder dan dinsdag.

Zwartewaterland is nog altijd ‘coronakoploper’ in Oost-Nederland en net als gisteren de enige gemeente die donkerrood kleurt op de kaart. Wel hebben de besmettingen in de Overijsselse gemeente een dalende lijn te pakken. De afgelopen 24 uur werden 15 nieuwe coronagevallen gemeld, het laagste aantal in anderhalve week tijd.

Bijna 6000 nieuwe besmettingen

Landelijk registreerde het RIVM het afgelopen etmaal 5974 positieve coronatesten, 1003 meer dan gisteren. In de veiligheidsregio’s Friesland en Zuid-Holland Zuid waren de grootste stijgingen te zien. Hardinxveld-Giessendam is met 125,7 besmettingen per 100.00 inwoners de ‘koploper’.

Er liggen momenteel 1992 coronapatiënten in het ziekenhuis, 45 minder dan dinsdag. Daarvan liggen er 568 op een intensive care. Bovendien meldde het RIVM 47 nieuwe sterfgevallen. Dit betekent overigens niet dat deze personen allemaal de afgelopen 24 uur zijn overleden. Meldingen over sterfte komen soms later binnen. Het totale aantal overleden COVID-19 patiënten staat nu op 16.165.

