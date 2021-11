KAART | Lichte daling van aantal besmettingen in regio, maar Urk weer uitschieter

CHECK JOUW GEMEENTEIn de veiligheidsregio's IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland zijn tussen gisterochtend en vanochtend 1220 mensen positief getest. Dat zijn 143 met corona besmette mensen minder dan een dag eerder, toen nog sprake was van een stijging van 44. Op negen na zijn alle gemeenten in de Stentor-regio zorgelijk rood gekleurd op de actuele coronakaart, een etmaal eerder kleurden slechts zes gemeenten niet rood.

Van de drie veiligheidsregio's in het verschijningsgebied van deze krant zijn in Noord- en Oost-Gelderland de meeste positieve tests geteld. Dat zijn er 610, wel bijna negentig minder dan een dag eerder. Omgerekend zijn dit 73.4 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Daarmee blijft deze regio ook relatief koploper, nipt voor Flevoland dat gemiddeld 73.3 besmettingen per 100.000 inwoners telt. Daar testten in totaal 314 mensen positief. In IJsselland raakten 296 mensen besmet, omgerekend 55.3 op de 100.000 inwoners.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Urk uitschieter

Urk is de negatieve uitschieter, met 277.9 besmettingen per 100.000 inwoners. Een dag eerder was dat nog 188 per 100.000 inwoners. In absolute cijfers steeg het aantal positief geteste Urkers in een etmaal van 40 naar 59. In de Gelderse gemeente Oldebroek werd ook een forse stijging geregistreerd, van 152 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners naar 223.1. Het ging om 53 nieuwe besmettingsgevallen.

In IJsselland is de hoogste score voor de gemeente Zwartewaterland, met 87.6 besmettingen per 100.000 en 20 getroffen inwoners. Staphorst volgt op de voet, met respectievelijk 86.9 en 15.

Positieve scores

Relatief het laagste aantal besmettingen per veiligheidsregio telden de gemeenten Zeewolde (39.3 op 100.000), Hattem (32.7) en Steenwijkerland (31.6). In absolute cijfers werden hier respectievelijk 9, 4 en 14 nieuwe besmettingen geregistreerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk beeld

Het aantal positieve coronatests is dinsdag voor de vierde dag op rij boven de 11.000 uitgekomen. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 11.352 nieuwe meldingen. Dat is boven het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 10.971 besmettingen per etmaal. Dat gemiddelde stijgt al weken.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 29. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Maandag werden 22 overlijdens geregistreerd.

Stijging 40 procent

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in de afgelopen zeven dagen 76.790 positieve coronatests geregistreerd. Voor de vijfde week op rij stijgt het aantal nieuwe gevallen met ongeveer 40 procent. Vorige week meldde het RIVM bijna 54.000 nieuwe gevallen, de week ervoor bijna 39.000.

In ruim anderhalf jaar tijd meldde het RIVM maar één keer een nog hoger aantal. Op 22 december vorig jaar bracht het instituut naar buiten dat in zeven dagen tijd 82.340 besmettingen waren vastgesteld. Als het aantal positieve tests nu in hetzelfde tempo blijft stijgen, sneuvelt dat record volgende week.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Meer ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen blijft ook snel stijgen. Vorige week waren de coronaklachten van 1137 mensen zo ernstig dat ze in een ziekenhuis belandden. Dat is het hoogste aantal sinds mei. Een week eerder waren er (na correctie) 960 opnames, de week daarvoor 672, nog een week eerder 467 en de voorgaande week 338. In ongeveer een maand is de instroom dus verdrievoudigd.

Van de 1137 opgenomen patiënten kwamen 204 op een intensive care terecht. Ook dat is het hoogste aantal sinds mei.

Het RIVM kreeg in de afgelopen week 172 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting was overleden. Dat is het hoogste aantal sinds april. Verreweg de meeste overleden mensen waren al op hoge leeftijd. Ze zijn allemaal in de afgelopen twee weken gestorven.

Vaker testen

Door het stijgend aantal coronagevallen hebben de teststraten het ook veel drukker dan voorheen. De GGD’en testten vorige week bijna 418.000 mensen, het hoogste aantal sinds half juli, en dat bracht bijna 72.000 besmettingen aan het licht. Het betekent dat ruim 17 procent positief testte, het hoogste percentage sinds oktober vorig jaar.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is redelijk stabiel. Het staat dinsdag op 1,19.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.