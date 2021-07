KAART | Lichte stijging aantal coronagevallen Oost-Nederland, Rijssen-Holten ‘koploper’ in de regio

CHECK JOUW GEMEENTEEen kleine stijging in het aantal coronagevallen in Oost-Nederland. Vandaag zijn er 578 nieuwe besmettingen, terwijl dat er gisteren 490 waren. Geen enkele gemeente kleurt rood, wat betekent dat geen enkele gemeente meer dan 56 besmettingen per 100.000 inwoners heeft.

Rijssen-Holten heeft relatief de meeste besmettingen met 52,4 coronagevallen per 100.000 inwoners. Ook Nijkerk valt in negatieve zin op met 51 besmettingen. In totaal kleuren er 17 gemeentes donkeroranje, wat betekent dat zij tussen de 28 en 56 coronabesmettingen hebben.

Drie 'grijze’ gemeentes

De gemeentes Urk, Heerde en Berkelland springen in positieve zin in het oog: zij noteren relatief het laagste aantal coronagevallen in Oost-Nederland en kleuren grijs (tussen de 0 en 7 coronabesmettingen per 100.000 inwoners). Urk heeft in relatieve zin de minste besmettingen, met 4,8 per 100.000 inwoners. Dat komt absoluut neer op 1 positieve test. Geen enkele gemeente had in het afgelopen etmaal nul besmettingen, terwijl dit er gisteren nog vijf waren.

Noord- en Oost-Gelderland heeft er in het afgelopen etmaal de meeste coronabesmettingen bijgekregen: 296, gisteren waren dit er nog 201. Flevoland kreeg er 133 positief geteste mensen bij in de afgelopen 24 uur, terwijl dit er gisteren iets meer waren (145). In IJsselland werden 149 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Een minieme stijging met gisteren, toen dat er nog 143 waren.

Landelijke cijfers

Ook in de landelijke cijfers is een lichte stijging wat betreft het aantal besmettingen te zien. In het afgelopen etmaal testten er 6.453 mensen positief, terwijl dit er gisteren 179 minder waren. Amsterdam en Rotterdam hebben in absolute getallen de meeste besmettingen: respectievelijk 465 en 388 positief geteste mensen. Grave heeft landelijk relatief de meeste besmettingen, met 104,5 positieve tests per 100.000 inwoners.

In Nederlandse ziekenhuizen worden momenteel 477 coronapatiënten behandeld. Dat zijn er 41 meer dan gisteren. Op intensive cares liggen evenveel patiënten als gisteren: 107. Op de verpleegafdelingen liggen er 370. Vandaag zijn 84 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen, 12 meer dan gisteren.

Sterfte

In de afgelopen 24 uur zijn er drie personen gemeld die door het coronavirus zijn omgekomen. Dit zijn er als gisteren. Eén van hen komt uit onze regio, namelijk uit Noord-en Oost-Gelderland.

