KAART | Lichte stijging coronabesmettingen in Flevoland, meeste meldingen vanuit Gelderland

CHECK JOUW GEMEENTEVan de drie veiligheidsregio's in dit deel van het land is er in Flevoland het afgelopen etmaal sprake geweest van een lichte stijging ten opzichte van een dag eerder. Een toename van 17 gevallen, waarmee het totaal op 284 positieve testen kwam.

In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland daalde het aantal meldingen met 62 naar een totaal van 728. Die regio heeft daarmee verreweg het meeste aantal positieve tests van dit deel van het land.

In de veiligheidsregio IJsselland was ook sprake van een daling. Daar waren 15 meldingen minder dan 24 uur eerder, met een totaal van 513 personen die besmet waren met corona. In de gemeenten Epe en Bronckhorst was de afgelopen dag op basis van de gemiddelden sprake van een verbetering, terwijl in Berkelland een toename genoteerd werd.

Per plaats

In Zwolle steeg het aantal geconstateerde besmettingen. Waren dat er gisteren nog 144, vandaag ging het om 151 personen met corona. Daarmee heeft de stad niet het hoogste aantal in deze streek. Apeldoorn noteerde donderdag bijvoorbeeld 162 positieve tests. Hoewel Zutphen gemiddeld gerekend per 100.000 inwoners nog steeds behoort bij de vijf gemeenten waar een hoge(re) besmettingsgraad is, nam in 24 uur tijd wel het aantal positieve tests af. Van 67 gisteren naar 53 vandaag.

Berkelland kreeg een plek bij die vijf vanwege een heel lichte stijging van 42 positieve tests gisteren naar 44 vandaag. En in Bronckhorst, dat gisteren nog vermeld werd vanwege een hoger gemiddelde, daalde het aantal positieve tests van 44 naar 19. Ook in Epe was sprake van een daling: 35 naar 26. Hetzelfde gold voor Olst-Wijhe, waar een afname was van 23 naar 19. En in Raalte bleef de situatie gelijk: In 2 dagen werden daar 51 positieve testen afgenomen.

Landelijk

In heel Nederland daalde het aantal mensen met een positieve coronatest met 200 in vergelijking met de cijfers van een dag eerder. Ging het woensdag nog om 13.054 mensen met corona. Donderdag waren dat er 12.840. Er liggen nu nog 1498 mensen in de Nederlandse ziekenhuizen met een (ernstige) coronabesmetting. Dat zijn er 25 minder dan 24 uur daarvoor.

Voor diezelfde periode meldt het coronadashboard dat er 9 meldingen binnenkwamen van mensen die overleden zijn door corona. Daarmee komt het totaal aantal mensen dat in Nederland sinds het uitbreken van de pandemie aan de ziekte is overleden op 22.067 personen.