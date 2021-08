KAART | Lichte stijging nieuwe coronabesmettingen in de regio, wel ‘de nul’ voor verrassende gemeente

CHECK JOUW GEMEENTEWaar landelijk gezien het aantal dagelijkse coronabesmettingen is gedaald, is in Oost-Nederland juist een kleine stijging te zien. De gemeente Hattem telt echter geen enkele nieuwe besmetting, terwijl het gisteren nog bij de koplopers in deze regio hoorde.

Wie het aantal nieuwe coronagevallen uit de veiligheidsregio’s Noord- en Oost-Gelderland, Flevoland en IJsselland bij elkaar optelt komt vandaag uit op 236. Dat zijn er 24 meer dan een dag eerder. Ten opzichte van zaterdag is het aantal met 12 gestegen.

Daling in Flevoland

In Flevoland is de laatste dagen een daling van het aantal positieve tests te zien. Ging het zondag nog om 77 coronabesmettingen, vandaag zijn dit er 69. Toch zijn er in de regio meer meldingen, omdat het aantal positief geteste mensen in Noord- en Oost-Gelderland en IJsselland is gestegen. Op de Veluwe en de Achterhoek van 74 naar 92 in een dag tijd. In IJsselland van 61 naar 75.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van (bijna) slechtste naar beste jongetje

Drie gemeenten vallen in de regio op met relatief veel besmettingen. Per 100.000 inwoners scoren Ommen (33,3 positieve tests), Putten (33,2) en Raalte (34,5) het slechtst op deze maandag. Toch behoort geen van deze gemeenten daarmee in de categorie met de donkerrode kleur op de kaart.

Dat was gisteren overigens ook niet het geval. Opvallend is wel het aantal besmettingen in Hattem. Het stadje langs de IJssel noteerde gisteren nog 32,8 positieve tests per 100.000 inwoners. Dat was na Zwartewaterland het meest in Oost-Nederland. Vandaag heeft de gemeente als enige in de regio geen enkele besmetting te melden. Hattem verandert in een dag tijd dus van het (bijna) slechtste in het beste jongetje van de klas.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Weer gedaald

Het aantal nieuwe coronabesmettingen uit het hele land is vandaag voor de vierde dag op rij gedaald. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 2077 positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM, het laagste aantal sinds 5 juli.

Het RIVM telde gisteren 2326 nieuwe positieve tests. Dat cijfer geeft mogelijk wel een vertekend beeld, omdat niet alle meldingen konden worden doorgegeven door een technische storing. Het effect daarvan is volgens een woordvoerder van het RIVM echter erg klein.

Volgens het instituut zijn er het afgelopen etmaal twee sterfgevallen door corona gemeld. Uit de regio’s Noord- en Oost-Gelderland, Flevoland en IJsselland zijn geen meldingen binnen gekomen van sterftegevallen als gevolg van het coronavirus.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is maandag iets toegenomen, na de lichte daling een dag eerder. In totaal liggen er nu 690 patiënten met Covid-19. Dat zijn er 17 meer dan zondag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensivecareafdelingen liggen nu 212 coronapatiënten, een toename van twaalf en het hoogste aantal sinds half juni. Op de verpleegafdelingen liggen 478 coronapatiënten, vijf meer dan zondag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.