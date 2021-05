KAART | Lichte stijging van coronacijfers in de regio, tegen landelijke trend in

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is het afgelopen etmaal licht gestegen. Er werden 564 positieve tests geregistreerd, net iets meer dan de 558 van gisteren. Dat terwijl de cijfers landelijk juist daalden.

Van de drie veiligheidsregio’s in het Stentor-gebied stegen de besmettingscijfers tussen 10.00 uur dinsdagochtend en vanochtend 10.00 uur alleen in Noord- en Oost-Gelderland. Daar werden 260 nieuwe coronagevallen gemeld, 32 meer dan een dag eerder. In Flevoland (132) en IJsselland (172) nam het aantal af met respectievelijk negen en vijftien minder nieuwe besmettingen.

Gisteren was er met Heerde één gemeente in de regio die de lichtblauwe kleur had op de coronakaart vanwege de lage besmettingscijfers. Dat is vandaag, door een forse stijging van één naar zeven coronagevallen, anders. Ook zijn er op woensdag twee gemeenten donkerrood gekleurd: Nunspeet en Rijssen-Holten. In die gemeenten zijn - gerekend per 100.000 duizend inwoners - relatief de meeste positieve tests geregistreerd.

Landelijke daling

Landelijk daalde het aantal nieuwe besmettingen juist, net als gisteren. De afgelopen 24 uur registreerde het RIVM 7336 coronagevallen. Dat cijfer ligt net iets boven het gemiddelde (7244) van afgelopen week.

In Amsterdam (355) en Rotterdam (343) werden de meeste besmettingen vastgesteld. Den Haag staat op de derde plek met 282 nieuwe coronagevallen. In Utrecht kregen 161 inwoners een positieve testuitslag en in Den Bosch 131.

Ziekenhuizen

Momenteel liggen er 2545 coronapatiënten in het ziekenhuis, iets minder (68) dan gisteren. Daarvan liggen er 830 op de intensive care. Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn in de afgelopen week 2098 coronapatiënten opgenomen op ic’s en verpleegafdelingen, gemiddeld net geen 300 per dag.

Het aantal sterfgevallen door het virus steeg met 24. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Inmiddels zijn er 17.245 mensen aan Covid-19 overleden.

