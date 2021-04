KAART | Meer besmettingen: Gelderland loopt rood aan, opvallende omslag in Staphorst

CHECK JOUW GEMEENTEOost-Nederland noteerde in de afgelopen 24 uur meer nieuwe coronagevallen dan gisteren. Het zijn er 684. Meerdere gemeenten op de coronakaart hebben de zorgelijke donkerrode kleur en die liggen bijna allemaal in Gelderland. Toch vinden we de opvallendste verandering vandaag in Overijssel, waar Staphorst een flinke daling van het aantal nieuwe besmettingen laat zien.

In totaal kwamen er in heel Nederland in het afgelopen etmaal 7830 nieuwe coronagevallen bij. Dat zijn er 515 meer dan gisteren. In Oost-Nederland staat de teller vandaag op 684 nieuwe geregistreerde besmettingen. In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland kwamen 376 nieuwe gevallen aan het licht, 45 meer dan gisteren.

In Flevoland zien we een stijging van 41 naar in totaal 148 nieuwe besmettingen. Alleen de veiligheidsregio IJsselland noteert een daling. Hier zijn 160 nieuwe besmettingen geconstateerd: 47 minder dan donderdag. Ook op de coronakaart, met besmettingen per 100.000 inwoners, zien we de nodige verschuivingen.

Opvallend beeld in Staphorst

De meest opvallende verandering is waar te nemen in Staphorst. Die gemeente was de afgelopen tijd vaak de regionale koploper met de meeste coronabesmettingen per 100.000 inwoners. Ook gisteren was dat nog het geval met 105 positieve tests per 100.000 inwoners. Toen kwamen er in absolute aantallen 18 nieuwe besmettingen bij.

Vandaag is dat beeld compleet omgeslagen. Staphorst kleurt zelfs grijs op de coronakaart, de beste kleur die je als gemeente kunt hebben. Het gaat nu om 5,8 positieve tests per 100.000 inwoners. De komende dagen zal blijken of die lage cijfers blijvend zijn.

Rood in Gelderland

Op de coronakaart hebben vandaag ook meer gemeenten de zorgelijke donkerrode kleur vergeleken met gisteren. Toen gold dit voor Staphorst, Nunspeet, Putten en Rijssen-Holten. Vandaag is het aantal donkerrode gemeenten verdubbeld. Uitschieter is Rijssen-Holten met 107,4 besmettingen per 100.000 inwoners, gevolgd door Urk met 95,1 positieve tests per 100.000 inwoners.

Alle andere rode gemeenten van vandaag liggen in Gelderland. Dit gaat om Oldebroek, Nunspeet, Nijkerk, Zutphen, Lochem en Berkelland. Van dat zestal is de situatie in Nunspeet het slechtst met 75,4 besmettingen per 100.000 inwoners, gevolgd door Zutphen met bijna 71 positieve tests per 100.000 inwoners.

Landelijk beeld

Als we kijken naar het landelijke beeld, dan telt Rotterdam vandaag de meeste positieve tests. In de Maasstad kregen 327 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Amsterdam volgt met 306 nieuwe gevallen en Den Haag met 255. In Utrecht werden 167 besmettingen vastgesteld en in Den Bosch 135.

Sinds het begin van de uitbraak, ruim een jaar geleden, zijn bijna 1,5 miljoen Nederlanders positief getest. Dat cijfer komt waarschijnlijk morgen boven die grens van 1,5 miljoen uit. Van meer dan 17.000 mensen is bekend dat ze aan het coronavirus zijn overleden. Bij het RIVM werden vandaag 22 overleden coronapatiënten gemeld. In Oost-Nederland waren er deze vrijdag geen nieuwe sterfgevallen te betreuren.

Situatie in ziekenhuizen

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen er nu 2706 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dat zijn er twee meer dan gisteren. Het is het hoogste niveau sinds begin januari. Het is bovendien de zesde achtereenvolgende dag van stijging. Binnen een week steeg het totaal aantal opgenomen coronapatiënten met bijna 200. Van de 2706 coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen er 807 op de IC en dat zijn er zes minder dan gisteren.

