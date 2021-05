KAART | Meer besmettingen in de regio vandaag, maar weekgemiddelde stemt positief

CHECK JOUW GEMEENTEIn Oost-Nederland zijn er tot vanochtend 10.00 uur 301 coronabesmettingen geconstateerd. Dat zijn er 53 meer dan gisteren. In de afgelopen 7 dagen is het gemiddeld aantal positieve tests echter afgenomen in de regio‘s IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland. Flevoland laat juist een negatieve trend zien.

In Flevoland lag het aantal positieve tests per 100.000 inwoners iets hoger dan een week daarvoor. Werden er 7 dagen geleden gemiddeld nog 70,8 positieve tests vastgesteld, nu zijn dat er 75,9. Daarmee is het in het Stentor-gebied de enige veiligheidsregio die een stijging laat zien. IJsselland (17,3 besmettingen lager) en Noord- en Oost-Gelderland (29,3) zitten wel op de goede weg.

Vandaag noteerde Noord-en Oost-Gelderland de meeste positieve tests: 134. Flevoland (81) en IJsselland (86) zitten daar een stukje onder. Ten opzichte van gisteren kleuren er minder gemeenten ‘grijs’, waarmee wordt aangeven dat het aantal besmettingen er relatief laag is. Alleen in de gemeenten Meppel, Oldebroek, Ommen en Lochem is de dusdanig dagkoers positief.

Landelijke daling

Flevoland is de negatieve uitschieter in deze regio, maar landelijk daalt het aantal positieve coronatests juist. In de afgelopen week werden gemiddeld 4036 positieve tests per dag geregistreerd. 26 procent minder dan een week daarvoor.

Vandaag werden er door heel Nederland 3471 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 268 meer dan gisteren.

Minder ziekenhuisopnames

In de ziekenhuizen daalt het aantal patiënten steeds verder. Daar liggen nu 1714 mensen met het coronavirus. 610 van hen liggen op de IC, volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Gisteren waren dat er 602.

Tot en met gisteren werden er 117 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Lager dan het gemiddelde van de afgelopen 7 dagen: 160,1.

Het RIVM meldde 8 patiënten die zijn overleden aan het coronavirus. Gisteren waren dat er 19. Het gemiddelde van de afgelopen 7 dagen ligt op 14 doden per dag. Een week eerder was dat 18. In het weekend worden minder stergevallen doorgegeven aan het RIVM. Daardoor zijn op zondag en maandag deze cijfers vrijwel altijd lager dan in de rest van de week.

