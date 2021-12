KAART | Meer coronagevallen dan gisteren, Hattem meldt minste nieuwe besmettingen van het land

CHECK JOUW GEMEENTEMet nieuwe maatregelen in aantocht zijn in Oost-Nederland een stuk meer nieuwe coronabesmettingen gemeld dan gisteren. In de cijfers valt Hattem op, daar zijn sinds gisteren slechts twee nieuwe coronagevallen gemeld. Hiermee is Hattem de gemeente met de minste nieuwe besmettingen van heel Nederland.

In de afgelopen 24 uur zijn er in deze regio 1449 personen positief getest op het coronavirus. Dit is een flinke stijging ten opzichte van de dag ervoor. Toen werden er 1206 nieuwe coronagevallen gemeld. De besmettingen die in het afgelopen etmaal zijn vastgesteld zijn met name afkomstig uit de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Daar werden 682 personen positief getest.

In de veiligheidsregio IJsselland werd bij 401 mensen een besmetting met het coronavirus vastgesteld. In de provincie Flevoland werd bij 366 mensen het coronavirus ontdekt.

Zutphen en Voorst

De gemeentes die er in negatieve zin uitspringen zijn Zutphen, Dalfsen en Voorst. In Zutphen zijn in het afgelopen etmaal 60 mensen positief bevonden op het coronavirus. Het gaat hier om 124,7 positieve tests per 100.000 inwoners. In Dalfsen en Voorst bleken 36 en 30 mensen besmet. Dit gaat om respectievelijk 124,6 positieve tests per 100.000 inwoners in Dalfsen en 121 in Voorst.

Zutphen en Voorst vielen twee dagen geleden ook al erg op. Donderdag werden er in totaal 1820 mensen in onze regio positief getest, waarvan 89 in Zutphen en 42 in Voorst. Gisteren sprongen beide gemeentes er minder uit.

Minste nieuwe besmettingen van Nederland

In onze regio blijven vandaag alleen de besmettingscijfers van Hattem in het lichtgeel. In Hattem werden 2 mensen positief getest. Het gaat hier om 16,4 positieve tests per 100.000 inwoners. Hiermee is Hattem ook landelijk gezien de gemeente met de minste nieuwe besmettingen in de afgelopen 24 uur.

Landelijk

In de afgelopen 24 uur zijn er in heel Nederland 14.742 mensen positief bevonden op het coronavirus. Dit ligt iets onder het weekgemiddelde van 14.758. Ook ligt het aantal nieuwe besmettingen lager dan gisteren. Toen werden 15.395 nieuwe coronagevallen gemeld.

Op dit moment liggen er 2354 coronapatiënten in de ziekenhuizen waarvan 1736 in de reguliere zorg. Op de intensive care worden 618 mensen met het coronavirus behandeld. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen neemt met 104 af ten opzichte van gisteren. Toen lagen er nog 2456 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis. Dit was tevens de eerste dag sinds 22 november dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen minder was dan 2500.

In de afgelopen 24 uur zijn er in Nederland 50 mensen bezweken aan de gevolgen van het coronavirus. Dit zijn 11 sterfgevallen minder dan de 61 die gisteren werden gemeld.

