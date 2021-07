KAART | Meer dan duizend besmettingen in de regio, grootste brandhaarden in Deventer en Apeldoorn

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal besmettingen in de regio is opgelopen tot 1133 in de afgelopen 24 uur. In veel gemeenten is een groei te zien in nieuwe coronagevallen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Met name in de steden Apeldoorn en Deventer verspreidt het virus zich steeds meer.

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend is het virus in Nederland bij 11.363 mensen vastgesteld. Het aantal coronabesmettingen blijft daarmee stijgen. Voor de tweede dag op rij komt het aantal positieve tests boven de 11.000 uit. Een week geleden waren er nog 6900 nieuwe coronagevallen en begin juli waren er nog zo’n 1000 besmettingen per dag.

Stijging in Gelderland

De groei van positieve coronatests is ook in de regio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland te zien. Gisteren lag dat aantal op 804, vandaag op 1133. Met name in Gelderse gemeenten is er de afgelopen dagen een flinke stijging te zien. Dat blijkt uit dit beeld:

Op de regionale coronakaart kleuren vijf gemeenten oranje, twaalf donkeroranje en zestien rood. Deventer is al meer dan een week een flinke coronabrandhaard. Maar de afgelopen dagen is ook in gemeenten als Brummen, Zutphen en Kampen het aantal besmettingen verder gestegen.

Urk en Staphorst

Urk en Staphorst blijven opvallen. De afgelopen dagen zijn er daar nauwelijks tot geen besmettingen gemeld. Op Urk ligt het aantal nieuwe coronagevallen al wekenlang laag. Eerder in de coronacrisis was de gemeente nog een zorgenkind.

Verspreid over het hele land waren er de afgelopen 24 uur nauwelijks gemeenten met weinig positieve testen. In grote steden als Amsterdam (127,5 per 100.000 inwoners) en Rotterdam (112,4 per 100.000 inwoners) zijn er het afgelopen etmaal veel nieuwe coronagevallen bijgekomen.

Meer bezette ziekenhuisbedden

In totaal zijn vandaag in Nederland 190 gewone ziekenhuisbedden bezet. Dat zijn er 32 meer dan gisteren, ook woensdag was er al een flinke stijging te zien. Het aantal bezette intensive care(IC)-bedden is licht gestegen met 3 naar 75.

In zowel de Gelderse als de Flevolandse ziekenhuizen is de laatste 24 uur één coronapatiënt opgenomen, vanuit Overijssel waren er nul nieuwe meldingen. Het afgelopen etmaal zijn er in de regio geen overlijdens geregistreerd. Dat is een ontwikkeling die al een aantal weken te zien is Flevoland, Gelderland en Overijssel.

