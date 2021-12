KAART | Meer nieuwe coronabesmettingen dan gisteren, alleen Flevoland daalt

CHECK JOUW GEMEENTEIn de voorbije 24 uur zijn er in Oost-Nederland 1378 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dit zijn 139 meer positieve testen dan de dag ervoor. De stijging komt voort uit de nieuwe coronagevallen in de veiligheidsregio’s IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland.

Alleen in de provincie Flevoland valt het aantal nieuwe besmettingen lager uit dan gisteren. In het afgelopen etmaal zijn daar 391 mensen positief getest, de dag ervoor waren dit er 408. In de veiligheidsregio’s IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland ligt het aantal positieve testen hoger dan 24 uur geleden.

In IJsselland werden 433 mensen positief bevonden, gisteren waren dit er 402. In Noord- en Oost-Gelderland is de grootste toename zichtbaar. Daar zijn 544 nieuwe coronabesmettingen gemeld ten opzichte van 429 op donderdag.

Uitschieters

In negatieve zin springt de gemeente Dalfsen eruit. Daar zijn 155,7 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld. In absolute zin gaat dit om 45 besmettingen. Verder kleuren naast Dalfsen ook de gemeentes Zeewolde, Nijkerk en Meppel donkerrood. Die komen uit op respectievelijk 122,4, 117 en 104,7 positieve tests per 100.000 inwoners. In absolute aantallen zijn dit 28, 51 en 36 nieuwe coronagevallen.

De gemeente Urk is met 3 nieuwe besmettingen (14,1 positieve tests per 100.000 inwoners) met afstand de gemeente met de minste nieuwe coronagevallen. Het vissersdorp wordt gevolgd door de gemeente Ermelo met 29,6 positieve tests per 100.000 inwoners. Omgerekend zijn dit 8 nieuwe besmettingen.

Landelijk

Net als in Oost-Nederland komt het aantal nieuwe coronabesmettingen in heel Nederland hoger uit dan gisteren. In de afgelopen 24 uur zijn landelijk 16.796 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Een etmaal geleden waren dit er 14.868. Landelijk is een duidelijke stijging te zien, want zowel vandaag als gisteren werden er meer nieuwe coronabesmettingen gemeld dan heet weekgemiddelde van 13.207.

In tegenstelling tot de besmettingen zijn de ziekenhuiscijfers in de afgelopen 24 uur afgenomen. In de reguliere zorg worden op dit moment 1285 coronapatiënten behandeld. Dit zijn er 80 minder dan gisteren. Ook het aantal IC-opnames valt lager uit. Met 11 minder opnames dan een etmaal geleden liggen er op dit moment 481 mensen met het coronavirus op de intensive care. In totaal liggen er op dit moment 1766 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen.

In de afgelopen 24 uur zijn er 33 mensen bezweken aan de gevolgen van het coronavirus. Gisteren werden er 40 sterfgevallen gemeld.

