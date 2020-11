Kaart | Meer positieve coronatesten in Oost-Nederland: Heerde van grijs naar oranje, minder besmettingen op Urk

Oost-Nederland telt in de afgelopen 24 uur meer coronabesmettingen dan gisteren. Ook landelijk was er een toename te zien. Zorgenkindje Urk blijft verhoudingsgewijs de meeste besmettingen houden, maar laat wel minder besmettingen zien dan de afgelopen week.

Was er gisteren zowel landelijk als in Oost-Nederland nog een afname te zien, vandaag schiet de teller weer omhoog. Nederland noteerde vandaag 5609 nieuwe besmettingen ,ruim duizend meer dan gisteren. In onze regio zijn dat er 470, bijna 50 meer dan gisteren. In Flevoland staat de teller net als gisteren op 115, in IJsseland zijn er 150 nieuwe besmettingen en in Noord- En Oost-Gelderland 205.

Hoewel Urk nog steeds de meeste besmettingen telt is er in de gemeente wel een afname te zien in vergelijking met de afgelopen dagen. Het aantal besmettingen staat nu op 166 per 100.000 inwoners, dat was de afgelopen dagen boven de tweehonderd.

Stijging in Staphorst en Heerde

Staphorst kleurt ook rood op de kaart vandaag. Kwam deze gemeente deze week nog positief in het nieuws vanwege het lage aantal besmettingen, vandaag schiet dit aantal omhoog. Ook Heerde valt op. De gemeente telde een lange tijd weinig tot geen nieuwe coronagevallen, vandaag schiet dit aantal omhoog en kleurt de Heerde oranje.

Hardenberg en Zwolle tellen vandaag weinig nieuwe gevallen. Hardenberg is de enige gemeente die grijs kleurt op de kaart. Zwolle komt met 8 op de 100.000 positieve testen net in het geel uit.

RIVM: Dalende lijn is zichtbaar

Sinds de uitbraak van het virus zijn er in totaal 519.099 positief getest, waarvan bijna 35.000 in de afgelopen zeven dagen. Volgens het RIVM is er een dalende lijn te zien. In absolute aantallen scoort Rotterdam vandaag het slechtst. Daar werden sinds zaterdag 313 mensen positief getest. Rotterdam wordt gevolgd door Amsterdam, Eindhoven, Den Haag en Utrecht.

Ook de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond staat bovenaan de lijst met meeste besmettingen. In Rotterdam-Rijnmond werden in totaal 616 nieuwe gevallen gemeld. Na Rotterdam komen Midden- en West Brabant (453), Utrecht (430), Amsterdam- Amstelland (365) en Twente (314).

