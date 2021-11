KAART | Meer positieve tests in Oost-Nederland, zorgen in Kampen en Rijssen-Holten

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn de afgelopen 24 uur 2288 mensen positief getest op corona in Oost-Nederland. Dat zijn er ruim 170 meer dan een etmaal eerder. In Kampen is de afgelopen dagen een flinke stijging in het aantal besmettingen te zien, maar ook in Hattem en Rijssen-Holten blijven de zorgen groot.

Vooral in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland lopen de positieve tests op. De afgelopen 24 uur kregen 1050 mensen een positieve testuitslag. Dat is fors hoger dan gisteren. Toen lag dit aantal met 919 onder de duizend. Het gemiddelde over de afgelopen week in Noord- en Oost-Gelderland is 1017 besmettingen per 24 uur.

Er overleden het afgelopen etmaal drie mensen aan de gevolgen van het coronavirus in de Gelderse veiligheidsregio. Een dag eerder waren dat nog zes mensen. In de veiligheidsregio IJsselland overleed niemand na besmetting met corona. Wel zijn er in IJsselland de afgelopen 24 uur 725 nieuwe besmettingen gemeld, een lichte daling ten opzichte van zaterdag.

Ook in Flevoland is zondag niemand overleden aan de gevolgen van corona. Zaterdag was dit nog wel het geval. Het aantal positieve tests (513) loopt op. 24 uur geleden werden er nog 457 nieuwe besmettingen gemeld. In provinciehoofdstad Lelystad waren zondag 103 positieve testuitslagen, oftewel 129 per 100.000 inwoners.

De gemeente Lelystad kleurt daarmee donkerrood op de coronakaart. Hetzelfde geldt voor de gemeente Noordoostpolder, Dronten en Urk. In het vissersdorp zijn meer nieuwe besmettingen gemeld dan 24 uur eerder. Zondag gaat het om 22 positieve tests, zaterdag waren het er 16.

Zeewolde doet het relatief het best het afgelopen etmaal in Oost-Nederland. Die gemeente registreerde 74 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. In absolute zin gaat het om 17 positieve tests.

Koplopers

Vooral in de gemeente Rijssen-Holten zijn de zorgen groot. Rijssen-Holten heeft met 248 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners relatief de meeste positieve tests in Oost Nederland. 95 inwoners kregen daar de afgelopen 24 uur een positieve testuitslag. In de gemeente is het aantal coronagevallen al dagenlang hoog.

In Kampen is de coronasituatie niet veel beter. In de Hanzestad was er het afgelopen etmaal sprake van 181 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners: 99 Kampenaren testen positief. Zaterdag waren dat er nog 79, en vrijdag 56.

Ook in Hattem en Heerde zijn veel relatief veel besmettingen gemeld. In Hattem testen de afgelopen 24 uur 22 mensen positief. Dat komt neer op 179 besmettingen per 100.000 inwoners. De gemeente Heerde heeft zondag te maken met een flinke stijging ten opzichte van zaterdag. Toen waren er 21 positieve tests, nu zijn het er 39. De afgelopen 24 uur zijn daar 207 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners gemeld.

Landelijk beeld

Het RIVM registreerde tussen zaterdagochtend en zondagochtend 22.193 positieve tests in heel Nederland. Dat is vergelijkbaar met vorige dagen. Ten opzichte van gisteren zijn het er 104 meer, maar de stijging is minder hard.

Het weekgemiddelde gaat naar een nieuw record. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 157.540 positieve tests. Gemiddeld komt dat neer op 22.506 nieuwe gevallen per dag. Wel vlakt het aantal positieve tests al een aantal dagen af. Die afvlakking wil niet zeggen dat het aantal besmettingen stabiliseert. Reden is dat de teststraten van de GGD’en tegen hun maximale capaciteit aanzitten.

In die teststraten worden ongeveer 100.000 mensen per dag getest. De laatste weken valt 20 tot 25 procent van alle testen daar positief uit. Dat komt ongeveer overeen met de ruim 20.000 positieve tests die Nederland nu voor de dertiende dag op rij heeft. Mogelijk hebben meer mensen corona onder de leden, maar lukt het niet om alle besmettingen te vinden.

Ziekenhuisopnamen

Landelijk gezien is het aantal mensen dat met corona is opgenomen in een ziekenhuis het afgelopen etmaal met 18 gedaald naar 2624 mensen, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen nam af, terwijl het aantal patiënten op de IC's juist verder toenam.

Op de intensive cares worden nu 555 mensen behandeld. Dat is een stijging van 4 patiënten ten opzichte van 24 uur geleden. Op de ic's liggen nu meer mensen dan precies een jaar geleden tijdens de tweede coronagolf. Op 28 november 2021 werden er 511 mensen met een corona-infectie geholpen op een intensive care.

De verpleegafdelingen in de Nederlandse ziekenhuizen liggen zondag minder vol met coronapatiënten. Momenteel gaat het om 2069 mensen. Zaterdag waren dat er 2091. Dat komt doordat er meer mensen de verpleegafdelingen verlieten dan er nieuwe patiënten werden opgenomen. Het kan zijn dat ze werden ontslagen uit het ziekenhuis, of zijn overleden. Ook is het mogelijk dat patiënten werden overgebracht naar de intensive cares.

