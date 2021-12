KAART | Meer rode gebieden in IJsselland, slechts één positieve test in deze gemeente

CHECK JOUW GEMEENTENadat het dagelijkse aantal positieve testen in de regio Zwolle enkele dagen is afgenomen, kleuren er vandaag weer flink meer gemeenten rood op de coronakaart. In Gelderland blijft de situatie kritiek, maar gaat het opvallend goed in één gemeente. In Heerde was slechts één positieve test de afgelopen 24 uur.

In de drie veiligheidsregio’s van Oost-Nederland kwamen er afgelopen dag 1739 positieve testuitslagen bij. In IJsselland daalde het aantal besmettingen enkele dagen op rij, maar is nu weer een toename te zien. Van gistermiddag tot en met vanmorgen zijn er 538 positieve testuitslagen door de GGD geregistreerd. Gisteren waren dit er nog 450. In Kampen, Zwartewaterland, Zwolle, Dalfsen en Raalte zijn bovengemiddeld veel besmettingen. Deze gemeenten kleuren rood op de kaart van de dagelijkse besmettingen.

Noordoostpolder zorgenkindje

Waar het in IJsselland wat minder ging, is het aantal besmettingen in Flevoland juist afgenomen. Daar zijn in 24 uur tijd 459 mensen positief getest op het coronavirus. Dat ligt flink onder het gemiddelde aantal positieve testen van 508 van de afgelopen zeven dagen en is ook minder dan gisteren, toen er 509 positieve testuitslagen bij kwamen. De meeste coronazorgen zijn er in Noordoostpolder met 130 positieve testen per 100.000 inwoners.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook in Noord- en Oost-Gelderland gaat het langzaam iets beter met het aantal besmettingen. Het gemiddelde aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen was 894 en het aantal besmettingen in 24 uur tijd is gedaald van 978 gisteren naar 796 vandaag. De meeste gemeenten kleuren nog donkerrood, maar in één gemeente gaat het opvallend goed. In Heerde kwam er in 24 uur tijd slecht één positieve test van een inwoner bij.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het afgelopen etmaal zijn er in het hele land 19.838 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat maakt het RIVM vanmiddag bekend. Dat is een flinke stijging, terwijl de cijfers de afgelopen dagen juist weer iets leken af te nemen. Maandag werden er nog 21.023 positieve testen gemeld, maar op dinsdag en woensdag zat het getal alweer rond de 18.000.

Gemiddelde daalt

In de afgelopen week registreerde het RIVM 144.254 positieve tests, gemiddeld 20.608 per dag. Dat is het laagste niveau sinds 20 november, bijna drie weken geleden. Het gemiddelde daalt voor de vierde dag op rij.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is praktisch onveranderd vergeleken met een dag eerder, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er nu 2830 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 6 meer dan woensdag.

Evenveel patiënten op ic

Op de intensive cares liggen 626 coronapatiënten, evenveel als woensdag. Op de verpleegafdelingen worden nu 2204 coronapatiënten behandeld. Dat zijn er 6 meer dan een dag eerder.

Afgelopen etmaal werden er 297 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 33 patiënten met corona opgenomen. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), gaf eerder deze week aan dat de instroom van Covidpatiënten in de ziekenhuizen over zijn hoogtepunt heen is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.