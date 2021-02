KAART | Meeste positieve tests in Apeldoorn in vijf weken, één gemeente zonder nieuwe besmettingen

Tussen gisterochtend en vanochtend zijn 345 mensen positief getest op het coronavirus in de veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland. Een lichte stijging (28) ten opzichte van een etmaal eerder. Apeldoorn valt in negatieve zin op.

In deze Gelderse gemeente werden afgelopen 24 uur 62 nieuwe besmettingen geregistreerd. Sinds 20 januari lag het aantal positieve tests daar in één etmaal niet meer zo hoog. Die dag werd bij 66 inwoners het virus vastgesteld.

Apeldoorn kleurt vandaag dan ook donkeroranje op de coronakaart. Dat gebeurt wanneer er meer dan 27 mensen per 100.000 inwoners positief testen. In Apeldoorn zijn dat er 38.



Eén gemeente in deze regio doet 't relatief slechter: Zwartewaterland. Daar kwamen afgelopen etmaal 11 coronagevallen bij: omgerekend 49 per 100.000 inwoners. Zwartewaterland kleurde de afgelopen drie dagen rood op de coronakaart doordat er elke keer 16 positieve tests bijkwamen.

Heerde valt vandaag in positieve zin op. In die gemeente kwamen er tussen gisterochtend en vanochtend géén nieuwe coronagevallen bij. Ook Deventer, Oldebroek en Noordoostpolder kleuren vandaag grijs op de coronakaart.

Dat het totaal aantal positieve tests in deze regio iets toenam ten opzichte van een dag eerder is te wijten aan de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Daar testten 192 mensen positief, een toename van 62. In IJsselland (van 119 naar 91) en Flevoland (van 68 naar 62) nam het aantal nieuwe coronagevallen juist iets af.

Landelijk

Het totaal aantal geregistreerde besmettingen liep in Nederland behoorlijk op. Tussen gisterochtend en vanochtend waren het er 5048, een etmaal eerder nog 4403.

Uit de wekelijkse rapportage over het coronavirus die het instituut begin dinsdag naar buiten bracht, bleek dat de daling van de laatste tijd nu echt ten einde is. Het aantal positieve testresultaten nam vorige week toe met 19 procent. Het RIVM spreekt dan ook van een ‘derde golf’ in de coronapandemie.

Ziekenhuisopnamen

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is ten opzichte van gisteren amper toegenomen. Er liggen nu 1887 mensen met corona in het hospitaal, 4 meer dan een dag eerder. Van hen liggen er 526 op de intensive care, 7 minder dan gisteren, en 1361 op de verpleegafdelingen, 11 patiënten meer.

Vandaag belandden er 225 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis, 54 meer dan de vorige dag. Van deze zieken waren er 29 zo ernstig aan toe dat ze naar de intensive care (ic)moesten. Op dit moment zijn er 1025 ic-bedden bezet, waarvan 526 door mensen met corona. ,,Zowel de instroom als de bezetting in de ziekenhuizen is op dit moment stabiel”, meldt het LCPS.

