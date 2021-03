KAART | Meeste positieve tests in IJsselland sinds 30 januari, één gemeente springt er (opnieuw) uit

In de veiligheidsregio's IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland zijn tussen gisterochtend en vanochtend 309 positieve coronatests gemeld, 18 minder dan een etmaal eerder. De coronaproblemen in de gemeente Zwartewaterland zijn nog niet over, zo blijkt uit de cijfers van vandaag.

Afgelopen etmaal testten 21 inwoners positief: omgerekend zijn dat er 92,6 per 100.000 inwoners. Dat is veruit het hoogste aantal in deze regio. Sinds 22 januari bleken 130 mensen in Zwartewaterland het virus onder de leden te hebben. Burgemeester Eddy Bilder vermoedt dat het gaat om de Britse variant die rondgaat in Genemuiden en omstreken.

In IJsselland, waar afgelopen 24 uur 123 coronagevallen aan het licht kwamen, kleuren vier gemeenten donkeroranje op de coronakaart. Dat betekent dat er meer dan 27 besmettingen per 100.000 inwoners zijn geteld. Het gaat om Olst-Wijhe (55), Ommen (39), Raalte (32) en Hardenberg (30).

De gemeenten in de veiligheidsregio's Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland hebben - op Dronten na - allemaal de geruststellend grijze of gele kleur. Op Urk werd niemand positief getest, in Staphort en Zeewolde bleek slechts één iemand positief.

Landelijk

In heel Nederland werden tussen gisterochtend en vanochtend 3826 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is onder het gemiddelde, want in de afgelopen week kwamen er dagelijks gemiddeld 4545 positieve tests bij. Dat gemiddelde loopt de laatste weken weer wat op. Gisteren meldde het RIVM ruim 4700 bevestigde besmettingen en op zaterdag bijna 5000.

Het aantal coronadoden steeg afgelopen etmaal met 22. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. Wanneer een coronapatiënt in het weekeinde overlijdt, wordt dit vaak in de loop van maandag doorgegeven, en dan worden die sterfgevallen meegenomen in de cijfers van dinsdag. Op dinsdagen ligt het aantal gemelde sterfgevallen daarom hoger.

Totaal

Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 1,1 miljoen mensen in Nederland positief getest. Onder hen zijn ruim 63.000 Amsterdammers, meer dan 50.000 Rotterdammers en meer dan 35.000 mensen uit Den Haag. Van meer dan 15.000 Nederlanders is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. Rotterdam telt het hoogste dodental (804), gevolgd door Amsterdam (684) en Den Haag (518).

