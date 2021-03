KAART | Meeste positieve tests in Oost-Nederland sinds twee maanden, vier gemeenten vallen op

In de veiligheidsregio’s IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland zijn tussen gisterochtend en vanochtend 584 positieve coronatests gemeld. Sinds 15 januari lag dit aantal in deze regio niet meer zo hoog. Het beeld past in de ongunstige landelijke trend.

De cijfers van veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland springen in Oost-Nederland het meeste in het oog. Afgelopen etmaal kwamen daar 315 nieuwe coronagevallen aan het licht: 63 meer dan een dag eerder. Sinds 7 maart loopt het aantal nieuwe positieve tests in deze veiligheidsregio elke dag verder op - de lichte daling van donderdag daargelaten.

Twee gemeenten kleuren rood op de coronakaart in Noord- en Oost-Gelderland: dat betekent dat er meer dan 55 besmettingen per 100.000 inwoners zijn geteld afgelopen etmaal. Het gaat om Oldebroek (89 per 100.000) en Ermelo (67 per 100.000).

In Apeldoorn testten 60 inwoners positief: 37 per 100.000 inwoners. De afgelopen twee maanden lag dit aantal maar twee keer hoger: op 20 januari en op 25 februari.

In zowel IJsselland (van 180 naar 178) als Flevoland (99 naar 91) liep het aantal nieuwe besmettingen heel iets terug ten opzichte van een etmaal eerder. Op de coronakaart hebben de gemeenten in Flevoland een lichte kleur: alleen Dronten is vanwege 35 besmettingen per 100.000 inwoners oranje.

Zwartewaterland

De situatie in IJsselland is wat zorgelijker. Daar kleuren zes gemeenten oranje en twee gemeenten rood. Zwartewaterland spant de kroon en evenaart het eigen negatieve record. Er werden daar afgelopen 24 uur 38 inwoners positief getest, hetzelfde aantal dat woensdag werd gemeld. Met 167,5 besmettingen per 100.000 inwoners behoort Zwartewaterland bovendien tot de gemeenten met relatief de meeste positieve tests van Nederland.

De grote gemeenten in IJsselland - Zwolle (22) en Deventer (18) - doen het goed en tellen weinig besmettingen per 100.000 inwoners.

Landelijk

In heel Nederland werden tussen gisterochtend en vanochtend 6446 nieuwe coronagevallen geregistreerd, bijna vierhonderd meer dan een dag eerder. Het gaat om het grootste aantal meldingen in een etmaal sinds 14 januari.

Het aantal positieve tests was de afgelopen tijd stabiel rond de 4500 per dag, maar stijgt sinds een paar dagen weer. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 35.849 meldingen van nieuwe gevallen. Dat komt neer op 5121 per dag.

Ziekenhuisopnamen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is wel iets gedaald: naar 1875. Dat zijn er 35 minder dan gisteren, toen er 1910 mensen met corona in de hospitalen werden geteld. Op de intensive care liggen nu 554 mensen met het coronavirus, 22 minder dan een dag eerder, en op de andere afdelingen 1321, 13 minder dan gisteren.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) telde vandaag wel 268 nieuwe opnamen wegens corona. Van deze gevallen gingen er 44 naar de intensive care. Er zijn nu 1033 ic-bedden bezet, waarvan 479 door niet-corona-patiënten.

De dagelijkse instroom in de ziekenhuizen stijgt licht, zegt het LCPS. ,,Dit ligt in de lijn der verwachting van de inmiddels (vermoedelijk) dominante Britse variant. Op basis hiervan verwachten we een geleidelijke stijging van de Covid-ziekenhuisbezetting na drie relatief stabiele weken.”

