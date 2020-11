KAART | Meevaller in IJsselland, Urk coronakoploper vóór gemeenten in Twente

De afgelopen 24 uur werden er 4610 positieve coronatests geteld: bijna 1000 meer dan gisteren. De cijfers fluctueren over de laatste week enorm. Urk blijft wel een stabiele factor: ook ditmaal zijn daar de meeste positieve tests geconstateerd in verhouding tot het aantal inwoners.

In de veiligheidsregio IJsselland kwamen afgelopen 24 uur 102 coronatests aan het licht, 11 minder dan gisteren. Sinds 24 november lag het aantal nieuwe besmettingen daar niet meer zo laag. Ook in Noord- en Oost-Gelderland was een daling zichtbaar: van 184 naar 145 positieve tests het afgelopen etmaal.

In Flevoland werden aanzienlijk meer coronagevallen geconstateerd dan een dag eerder: 159 om 115. Urk zorgde met 43 coronagevallen - 204 per 100.000 inwoners - voor een aanzienlijk deel. Buurtgemeente Noordoostpolder scoort na Urk het beroerdst in deze regio met 52 besmettingen per 100.000 inwoners.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

Fluctueert

Een duidelijke positieve of negatieve trend valt over de afgelopen dagen niet te constateren. Het gaat op en af: gisteren meldde het RIVM nog zo'n 5600 nieuwe gevallen, op zaterdag bijna 4500, op vrijdag bijna 5800 en op donderdag bijna 4500.

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 34.000 nieuwe gevallen vastgesteld, tegen ruim 37.000 in de week ervoor en iets meer dan 38.000 nog een week eerder. De daling van het aantal gevallen stagneert, concludeerde het RIVM al.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

Landelijk beeld

Op de landelijke coronakaart valt de regio Twente in negatieve zin op. Liefst acht gemeenten slaan daar rood uit. De gemeente Dinkelland doet 't met 158 positieve gevallen op 100.000 inwoners het slechtst over de afgelopen 24 uur, gevolgd door de gemeenten Wierden (110) en Tubbergen (94).

In Amsterdam zijn afgelopen etmaal 250 inwoners positief getest. In Rotterdam kwamen 177 besmettingen aan het licht en in Den Haag 91. Verder kwamen er 89 nieuwe gevallen bij in Enschede en 84 in Tilburg.

Opnamen

Ziekenhuizen zagen het aantal coronapatiënten vandaag iets toenemen. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1721 coronapatiënten. Dat zijn er 21 meer dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de ic-afdelingen liggen 481 coronapatiënten, 25 minder dan de dag ervoor. De meeste mensen met corona liggen op een verpleegafdeling. In totaal gaat het nu om 1240 mensen, een toename van 46.

Sinds het begin van de uitbraak is het coronavirus bij ongeveer 524.000 Nederlanders vastgesteld.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

