KAART | Mijlpaal voor Zwartewaterland in jojo-weekend voor coronavirus

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal positieve coronatests in deze regio schommelt tijdens het pinksterweekend. Na een daling op zaterdag en een stijging op zondag zijn tot vanochtend 10.00 uur 251 besmettingen opgespoord. Dat zijn er 50 minder dan een dag eerder. Een opsteker is er voor de zwaar getroffen gemeente Zwartewaterland.

In Zwartewaterland is niemand positief getest op het virus. De laatste keer dat dit gebeurde was op 6 februari: 107 dagen geleden. Sindsdien kleurde de gemeente in de Kop van Overijssel een aantal keren donkerrood. Vooral toen er eind februari en halverwege maart in Genemuiden een uitbraak was.

Vier keer de nul

Naast Zwartewaterland zijn er nog drie gemeenten in Oost-Nederland waar tussen zondag- en maandagochtend zonder positieve tests. Het gaat om Hattem, Ommen en Bronckhorst. Hattem en Ommen breken hiermee een trend. Beide gemeenten zagen ruim een week lang het aantal besmettingen per 100.000 inwoners stijgen.

Zeewolde en Olst-Wijhe kleuren vandaag rood. Met respectievelijk 11 en 9 positieve tests werden in beide gemeenten relatief veel besmettingen opgespoord.

Jojo-weekend

In het algemeen kent Oost-Nederland een jojo-weekend. Tussen vrijdag- en zaterdagochtend werden 248 besmettingen opgespoord. Dat aantal steeg tussen zaterdag- en zondagochtend naar 301. Maar een dag later is het aantal positieve tests gedaald tot 251. Daarvan waren er 102 in Noord- en Oost-Gelderland, 85 in IJsselland en 64 in Flevoland.

Overigens past de opleving van deze regio in het landelijke beeld. Het aantal positieve tests stond zaterdagochtend op 3.190, zondagochtend op 3.446 en vanochtend op 2.766. Mogelijk heeft de sterkere landelijke daling ermee te maken dat minder mensen zich laten testen in het pinksterweekend. Al is duidelijk dat het aantal positieve tests op langere termijn een daling laat zien. Er zijn elf sterfgevallen gemeld.

Ic's raken leger

Op tweede pinksterdag liggen er minder dan 600 coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares. Dat is voor het eerst sinds 19 maart. Het totaal aantal coronapatiënten dat op maandag in de ziekenhuizen is opgenomen is met 1.695 bezette bedden niet zo laag geweest sinds 11 december 2020, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het is de zevende opeenvolgende dag dat er minder patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen liggen dan een etmaal eerder. Het totale aantal daalde maandag met 19 patiënten vergeleken met zondag. Er liggen maandag 598 coronapatiënten op de ic’s, 12 minder dan de dag ervoor.

Op de verpleegafdelingen kwamen er voor de tweede dag achtereen minder dan honderd (92) nieuwe patiënten binnen. Er liggen nu 1097 coronapatiënten op de verpleegafdelingen.

