KAART | Minder besmettingen in de Achterhoek en op de Veluwe, vervelende uitschieters in 3 gemeenten

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal coronabesmettingen in Oost-Nederland is in de afgelopen 24 uur gedaald. In de regio's IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland werden in totaal 206 nieuwe besmettingen geconstateerd, dat zijn er 25 minder dan een dag eerder.

Vooral de gemeenten op de Veluwe en in de Achterhoek doen het goed. Zo zijn er in Harderwijk, Nunspeet en Hattem helemaal geen nieuwe besmettingen geconstateerd afgelopen dag. Ook in Epe, Heerde, Apeldoorn, Brummen, Zutphen, Bronckhorst, Lochem en Dalfsen gaat het de goede kant op: deze gemeenten kleuren allemaal grijs op de coronakaart, de beste kleur.

Staphorst, Urk en Dronten

Staphorst, Urk en Dronten kleuren juist donkeroranje op de kaart en zijn daarmee de negatieve uitschieters in de regio. In Staphorst zijn negen nieuwe besmettingen geconstateerd, dat zijn er wel zes minder dan een dag eerder, toen de gemeente rood kleurde op de kaart. Op Urk zijn de afgelopen 24 uur zes mensen positief getest, in Dronten zijn er twaalf positieve tests gemeld.

Landelijke daling

Tussen dinsdag- en woensdagochtend is het aantal nieuwe coronagevallen landelijk weer iets afgenomen. Bij het RIVM zijn in die periode 2602 positieve tests geregistreerd. Dat zijn er 141 minder in vergelijking met vorige week woensdag. Het weekgemiddelde is daarmee ook iets gedaald.

In de afgelopen zeven dagen kwamen er 20.373 nieuwe coronagevallen binnen bij het RIVM. Dat is aanzienlijk minder dan in voorgaande weken. Gemiddeld komt dit neer op 2910 nieuwe gevallen per dag, het laagste aantal sinds september vorig jaar.

12 sterfgevallen

In Rotterdam (167) werden de meeste besmettingen geteld afgelopen etmaal. In Amsterdam kregen 123 mensen een positieve testuitslag en in Den Haag waren het er 99. Daarna volgen Tilburg (46) en Zoetermeer (18).

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met twaalf. Dinsdag werden negen sterfgevallen geregistreerd.

Minder ziekenhuisopnames

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald tot onder de 1200. Het is voor het eerst sinds begin oktober dat de totale bezetting onder die grens uitkomt. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1189 mensen vanwege Covid-19. Dat zijn er 51 minder dan op dinsdag. In de afgelopen maand zijn meer dan 1400 bedden op corona-afdelingen vrijgekomen.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 769 coronapatiënten, 24 minder dan op dinsdag. Het aantal patiënten op de intensive cares daalde afgelopen etmaal met 27 naar 420. De leegloop komt doordat de ziekenhuizen steeds minder coronapatiënten hoeven op te nemen. In de afgelopen 24 uur belandden zes mensen op een intensive care en 67 op een verpleegafdeling.

In de afgelopen zeven dagen kwamen 623 nieuwe coronapatiënten in een ziekenhuis te liggen, gemiddeld 89 per dag. Dat gemiddelde daalt nu vier weken onafgebroken.

