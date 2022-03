KAART | Minder coronabesmettingen in Oost-Nederland, meer ziekenhuisopnamen

CHECK JOUW GEMEENTEOok vandaag zijn er minder coronabesmettingen geregistreerd. In de drie Veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Midden- en Oost-Gelderland zijn afgelopen etmaal slechts 4.416 personen positief getest. Die daling zet zich ook landelijk voort. Alleen in de ziekenhuisopnamen is een lichte stijging te zien.

De cijfers in de gemeenten in de Veiligheidsregio's IJsselland en Midden- en Oost-Nederland gaan de goede kant op. Gisteren was er nog sprake van een stijging in Steenwijkerland, Kampen, Hardenberg, Raalte, Ommen en Dalfsen. Vandaag laten de cijfers een daling van tientallen zien.

Lichte stijging Urk en Dronten

Urk en Dronten zijn de enige gemeenten van de drie Veiligheidsregio in ons lezersgebied die iets meer besmettingen ten opzichte van de dag ervoor tellen. Gisteren was er op Urk slechts 1 positief getest persoon, vandaag zijn dat er 5. En in Dronten steeg het aantal ten opzichte van gisteren met 9 besmette personen.

In totaal zijn er in Nederland in het afgelopen etmaal 34.846 positieve testen geregistreerd. Dat zijn er 6.735 minder dan de dag ervoor.

Meer coronapatienten in ziekenhuis

Er liggen vandaag 56 coronapatiënten meer in het ziekenhuis dan op zaterdag. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares liggen zondag 137 coronapatiënten, twee minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen worden 1723 patiënten met corona behandeld, tegenover 1665 een dag eerder. Op de ic’s werden 18 nieuwe coronapatiënten opgenomen, op de verpleegafdelingen 179.

Geen onderscheid meer in coronapatiënten

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronabesmetting in het ziekenhuis moeten worden opgenomen en mensen die voor iets anders in het ziekenhuis liggen en ook corona blijken te hebben.

Voor de druk op de ziekenhuiszorg maakt het volgens het LCPS niet uit of mensen vanwege of alleen mét corona liggen. Patiënten met corona worden allemaal in isolatie verpleegd en dat kost veel extra tijd.

