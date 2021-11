KAART | Minder nieuwe besmettingen dan gisteren, werkelijke aantal mogelijk hoger door storing

CHECK JOUW GEMEENTEHoewel Oost-Nederland net als de afgelopen dagen vooral donkerrood kleurt, is het aantal nieuwe besmettingen minder dan gisteren. In deze regio werden in het afgelopen etmaal 1.622 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Het aantal gemeentes met oranje wordt aangeduid op de coronakaart is verdubbeld.

Met 764 besmettingen in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, 433 in IJsselland en 425 in Flevoland zijn er 115 minder nieuwe coronagevallen gemeld ten opzichte van gisteren. Vrijdag werden er 1.737 nieuwe besmettingen vastgesteld. Gisteren was ook al een daling te zien ten opzichte van de dag ervoor.

Cijfers mogelijk lager uitgevallen door storing

Op de cijfers die vandaag door het RIVM naar buiten zijn gebracht valt wel iets aan te merken, volgens het infectieinstituut zijn is het aantal nieuwe besmettingen mogelijk lager uitgevallen dan er in werkelijkheid zijn vastgesteld. Een van de partijen die de besmettingscijfers aanlevert bij de GGD kampte in de afgelopen 24 uur met een storing. Zo staat te lezen in de update van 15.19 uur in het coronaliveblog.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Aantal oranje gemeentes verdubbeld

Net als gisteren en de dag ervoor zijn relatief gezien op Urk de meeste nieuwe besmettingen vastgesteld. In het vissersdorp werd van 61 mensen duidelijk dat zij besmet zijn met het coronavirus. Op Urk werden 287,4 tests per 100.000 inwoners positief bevonden. Naast Urk springen de gemeentes Oldebroek, Elburg en Rijssen-Holten er in negatieve zin uit. In Elburg en Rijssen-Holten werden bijna 150 mensen per 100.000 inwoners positief getest, respectievelijk 149,4 en 149,2. In Oldebroek lag dit nog iets hoger, op 168,4.

Het aantal gemeentes dat op de coronakaart niet met donkerrood, het hoogste waarschuwingsniveau, wordt aangeduid is ten opzichte van gisteren verdubbeld. Vrijdag bleven Olst-Wijhe, Raalte en Meppel onder de 56 positieve tests per 100.000 inwoners. Vandaag zijn ook Deventer, Lochem en Nijkerk oranje. Salland staat er het beste voor, in Olst-Wijhe ligt het aantal positieve tests per 100.000 inwoners op 38,1 en in Raalte zelfs op 31,7.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk

Het totaal aantal nieuwe besmettingen in Nederland viel vandaag fors lager uit dan gisteren. In de afgelopen 24 uur werden 13.902 mensen positief getest. Gisteren lag dit aantal op 16.287, dat was een lichte daling ten opzichte van het besmettingsrecord van afgelopen donderdag. De stevige daling heeft mogelijk te maken met de eerder genoemde storing bij een van de dataleveranciers van de GGD.

Op dit moment liggen er in totaal 1.790 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Van deze bezette ziekenhuisbedden vallen er 1.425 in de reguliere zorg. Dat zijn er 23 meer dan gisteren. Op de intensive care liggen op dit moment 365 coronapatiënten. Een etmaal geleden waren dit er 353.

In de afgelopen 24 uur zijn in Nederland 33 personen overleden aan het coronavirus. De dag ervoor werden er 32 sterfgevallen gemeld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.