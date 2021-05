KAART | Minder nieuwe besmettingen in regio: opvallende daling Urk, Staphorst bovenaan

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is vandaag gedaald. Er worden 513 nieuwe positieve tests gemeld, terwijl dat er gisteren nog 604 waren. Op de coronakaart zien we dat Staphorst nu de gemeente is met veruit de meeste besmettingen per 100.000 inwoners. Staphorst neemt die koppositie over van Urk, dat juist een flinke duik naar beneden maakt.

In heel Nederland kwamen er het afgelopen etmaal 5608 nieuwe coronagevallen aan het licht. Dat is voor de zesde dag op rij minder dan het weekgemiddelde. Op Hemelvaartsdag werden er door het RIVM in eerste instantie nog 6088 positieve tests gemeld. Later werd dit iets naar beneden bijgesteld tot 6062.

In Oost-Nederland staat de teller qua nieuwe besmettingen vandaag dus op 513. De veiligheidsregio IJsselland noteert vandaag 167 nieuwe besmettingen en in Flevoland zijn dat er 104. In de regio Noord- en Oost-Gelderland zijn er 242 nieuwe positieve tests geconstateerd.

Opvallende verschuiving

Op de coronakaart, met het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, is één toch wel opvallende verschuiving te zien. Gisteren was Urk de absolute uitschieter met 99,9 positieve tests per 100.000 inwoners, waarmee het diep donkerrood kleurde. Deze vrijdag is daar niets meer van te merken. Urk kleurt lichtoranje met 23,8 besmettingen per 100.000 inwoners. In absolute zin gaat het om vijf nieuwe besmettingen, gisteren waren dat er 21.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Staphorst door rood

De koppositie in deze regio is overgenomen door Staphorst dat vandaag donkerrood kleurt met 93,3 besmettingen per 100.000 inwoners. In absolute zin worden hier vandaag vijftien nieuwe besmettingen gemeld. Gisteren was de situatie in Staphorst een stuk minder slecht met zeven nieuwe besmettingen: 40,8 per 100.000 inwoners.

Naast Staphorst kleurt vandaag ook Hattem donkerrood op de coronakaart met 65,5 positieve tests per 100.000 inwoners. Hier worden zeven nieuwe besmettingen gemeld. Ter vergelijking: gisteren werden er in Hattem ‘slechts’ twee besmettingen gemeld, dat waren er 16,4 per 100.000 inwoners. De gemeente Berkelland noteert vandaag 6,9 positieve tests per 100.000 inwoners en kleurt daarmee grijs. Dat is de beste kleur die je op de coronakaart kunt hebben.

Grens van 1,6 miljoen

Landelijk gezien is Amsterdam de koploper als het gaat om nieuwe coronabesmettingen. In de hoofdstad hoorden 323 mensen dat ze positief zijn getest op corona. In Rotterdam waren dat er 310. Ook in Den Haag (178), Utrecht (112) en Venlo (95) kwamen relatief veel besmettingen aan het licht.

Sinds het begin van de uitbraak werden landelijk al bijna 1,59 miljoen mensen positief getest. Waarschijnlijk komt dat aantal zondag of maandag boven de 1,6 miljoen uit. In totaal stierven tot dusver meer dan 17.400 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Het RIVM noteerde vandaag tien sterfgevallen. In Oost-Nederland gaat het om één sterfgeval. Deze viel te betreuren in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Situatie in ziekenhuizen

Ziekenhuizen behandelen nu 2250 coronapatiënten, negentien meer dan op donderdag. In de afgelopen 24 uur zijn 163 mensen nieuw opgenomen in een ziekenhuis. Dat is het laagste aantal sinds 22 februari. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) kan het lage aantal opnames voor een deel te maken hebben met Hemelvaartsdag, maar past het cijfer sowieso in de dalende trend van de afgelopen weken. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde voor de negende dag op rij. Daar liggen nu 728 mensen, vijf minder dan gisteren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.