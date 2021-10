KAART | Minder nieuwe besmettingen in Staphorst, regio kleurt nog steeds rood

CHECK JOUW GEMEENTEVoor het eerst in dagen is er een forse daling in het aantal nieuwe coronabesmettingen in Staphorst. De afgelopen 24 uur werden in de gemeente 34 mensen positief getest op het virus. Daarmee blijft de gemeente wel landelijke uitschieter met 197 positieve tests per 100.000 inwoners. De cijfers zijn deels gebaseerd op zondag uitgevoerde tests.

De nieuwste cijfers van het RIVM laten landelijk opnieuw een stijgende lijn zien. In veiligheidsregio IJsselland zijn in de nieuwste cijfers iets minder (178 ten opzichte van 209) positieve tests geregistreerd dan een dag eerder. In buurregio Noord- en Oost-Gelderland nam het aantal positieve tests juist flink toe vergeleken met de cijfers van een dag eerder. Hier zijn 241 besmettingen geregistreerd, waar dat er gisteren 197 waren. Ook toen was al sprake van een flinke stijging ten opzichte van zondag. In Flevoland bleef het aantal ongeveer gelijk met 95 ten opzichte van 101.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Relatief gezien kleurt het rijtje Kampen - Zwartewaterland - Staphorst nu donkerrood, terwijl Dalfsen na twee dagen juist weer minder zwaar geraakt is. Op het Coronadashboard van het RIVM is te zien dat in de cijfers ook testresultaten van zondag zijn meegenomen. Het ligt voor de hand dat in strenger christelijke gemeenten als Staphorst en Zwartewaterland op zondag minder mensen zich laten testen.

Vaccinaties

Toch zijn het deze gemeenten waar gemiddeld opnieuw erg veel positieve tests opduiken. Zo kleurt ook Nunspeet in de nieuwste cijfers donkerrood met 71,4 positieve tests per 100.000 inwoners. In die gemeente is 70 procent van de inwoners vanaf 18 jaar volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Ook in Kampen en Zwartewaterland liggen die percentages boven de 70 procent. Omdat Staphorst nog altijd achterblijft met 56 procent volledig gevaccineerden, zijn huisartsen in die gemeente maandag begonnen met het vaccineren in de eigen praktijk.

Door deze maatregel hoopt de GGD dat de coronacijfers in Staphorst stabiliseren en afnemen. Ook voorzitter Peter Snijders van Veiligheidsregio IJsselland deed gisteren al een beroep op inwoners om zich te laten inenten. Ook riep hij op om bij een positieve test thuis te blijven en zo verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Ziekenhuisopnames

De hoge besmettingscijfers in Staphorst laten zich nu ook zien in het aantal ziekenhuisopnames. In de cijfers van dinsdag zijn vier inwoners van de gemeente opgenomen. Afgelopen weekeinde liet ziekenhuis Isala in Zwolle, dat ook Staphorst bedient, al weten dat de helft van het aantal opgenomen coronapatiënten uit Staphorst komt.

In IJsselland is de afgelopen 24 uur één iemand gestorven aan de gevolgen van Covid-19, blijkt uit de cijfers. In Noord- en Oost-Gelderland overleed niemand, in Flevoland stierven twee coronapatiënten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk was gisteren een daling te zien, mogelijk vanwege het lagere aantal tests in het weekend. Nu stijgt het aantal nieuwe coronabesmettingen opnieuw. Met 3.949 nieuwe geregistreerde positieve tests. De afgelopen week lag het dagelijks gemiddelde op 3.679. Volgens het RIVM gaat het in 100 procent van de gevallen om de deltavariant van het coronavirus.

De afgelopen week zijn gemiddeld 52 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis, van wie 11 op de intensive care. Opgedeeld in regio’s zijn de afgelopen 24 uur 6 mensen uit IJsselland, tien uit Noord- en Oost-Gelderland en drie uit Flevoland opgenomen in het ziekenhuis.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.