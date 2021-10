KAART | Minder nieuwe besmettingen, maar Zwartewaterland blijft brandhaard

CHECK JOUW GEMEENTEGemeente Zwartewaterland spant ook vandaag de kroon in het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Hoewel de gemeente met 219,1 iets lager uitvalt dan de 236,6 van gisteren, staat de gemeente landelijk alsnog op eenzame hoogte. In totaal zijn in de afgelopen 24 uur in Oost-Nederland 958 nieuwe besmettingen gemeld, gisteren waren dit er 977.

In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn het afgelopen etmaal de meeste nieuwe besmettingen vastgesteld, 438 personen werden positief getest. In IJsselland gaat het om 346 gevallen. Met 64,7 coronabesmettingen per 100.000 inwoners zijn er in IJsselland in verhouding wel meer besmettingen ontdekt. In Noord- en Oost-Gelderland waren dit er 52,7 per 100.000 inwoners.

Flevoland staat er het best voor, daar werden 174 nieuwe coronagevallen gemeld. In de veiligheidsregio’s Flevoland en IJsselland zijn in de afgelopen 24 uur minder besmettingen vastgesteld dan gisteren. In Noord- en Oost-Gelderland daarentegen zijn er meer positieve testuitslagen gemeld dan de dag ervoor.

Vier gemeentes boven de 100 besmettingen per 100.000

Met name Nunspeet, Ermelo, Oldebroek en Zwartewaterland vallen op. In alle vier zijn in de afgelopen 24 uur meer dan 100 besmettingen per 100.000 inwoners vastgesteld en in Zwartewaterland zelfs meer dan 200. In absolute aantallen gaat dit in Nunspeet, Ermelo en Oldebroek om 35, 34 en 31 besmettingen. In Zwartewaterland werden 50 personen positief bevonden.

De gemeentes Meppel, Dronten en Zeewolde staan er het best voor. In Dronten is de situatie ten opzichte van gisteren sterk verbeterd. Toen kleurde de gemeente met donkerrood op de coronakaart, vandaag is Dronten net als de twee andere gemeentes donkergeel. Meppel is in de afgelopen 24 uur van oranje naar donkergeel gegaan en Zeewolde stond gisteren ook al in het rijtje van gemeentes met de minste nieuwe besmettingen.

Landelijk

In de afgelopen 24 uur zijn in heel Nederland 8219 personen positief getest op het coronavirus. Dit zijn er 243 meer dan gisteren. Ook ligt het aantal ver boven het weekgemiddelde van 7088 nieuwe coronabesmettingen.

Op dit moment worden in de ziekenhuizen op de reguliere afdelingen 902 coronapatiënten behandeld. Een toename van 78 opnames ten opzichte van gisteren. In totaal liggen er 1120 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis. Op de intensive care liggen 220 coronapatiënten. Dit zijn er twee meer dan 24 uur geleden.

Het afgelopen etmaal zijn 14 mensen overleden aan het coronavirus. Gisteren werden 13 sterfgevallen gemeld.

