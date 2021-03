KAART | Minder nieuwe coronabesmettingen: goed nieuws in Flevoland, opvallend beeld in Voorst

Check jouw gemeenteIn heel Oost-Nederland zijn er in de afgelopen 24 uur minder nieuwe coronabesmettingen gemeld, vergeleken met gisteren. In alle drie de veiligheidsregio's is een daling te zien. Op de nieuwste coronakaart zijn twee gemeenten bovendien de zorgelijke donkerrode kleur kwijtgeraakt. Alleen Zwartewaterland steekt er wederom bovenuit als gemeente met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners.

In het hele land werden er vandaag 5549 nieuwe coronagevallen geregistreerd, dat zijn er ruim 400 minder dan gisteren. In Oost-Nederland zijn het er vandaag 437.

In deze regio was de grootste daling waar te nemen in IJsselland. Hier staat de teller vandaag op 145 nieuwe positieve tests, 68 minder dan zondag. In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn er 215 nieuwe coronagevallen gemeld, 27 minder dan gisteren. En in Flevoland zijn het er deze maandag 77, dat zijn er 33 minder dan gisteren.

Verschuivingen op coronakaart

Ook op de coronakaart zien we verschuivingen ten opzichte van zondag. Toen kleurden bijvoorbeeld de gemeenten Oldebroek en Ermelo nog donkerrood, vanwege meer dan 70 besmettingen per 100.000 inwoners. Daar is vandaag niks meer van te zien. In Ermelo kwamen er in absolute zin 5 nieuwe besmettingen bij (18,5 per 100.000 inwoners) en in Oldebroek waren dat er 8 (33,8 per 100.000 inwoners).

De absolute uitschieter is ook vandaag de gemeente Zwartewaterland met 114,6 besmettingen per 100.000 inwoners. Er werden hier 26 nieuwe positieve tests gemeld. Die cijfers zijn wel minder slecht dan gisteren. Toen werden er nog 35 besmettingen geregistreerd en dat kwam neer op 154,3 positieve tests per 100.000 inwoners.

Na Zwartewaterland volgen Ommen en Hattem als regionale koplopers met respectievelijk 50 en 49,1 positieve tests per 100.000 inwoners.

Omgeslagen

Opvallend is vandaag ook de gemeente Voorst. Zondag kleurde deze gemeente nog grijs op de coronakaart, de beste kleur die je kunt hebben. Vandaag is dat beeld omgeslagen naar donkeroranje. Voorst heeft nu 36,7 besmettingen per 100.000 inwoners, tegen 4,1 gisteren. We noteren hier vandaag 9 nieuwe besmettingen, zondag was dat er nog maar 1.

In drie gemeenten ziet de situatie er vandaag goed uit, zij krijgen de grijze kleur op de coronakaart. Behalve Putten liggen er twee van die gemeenten in Flevoland. Dit gaat om Urk en Zeewolde. In Putten en Urk werd er slechts 1 nieuwe besmetting geregistreerd en in Zeewolde staat de teller vandaag zelfs op 0.

Landelijke brandhaard

Als we het landelijke beeld erbij pakken, dan zien we dat Rotterdam afgelopen etmaal de meeste nieuwe coronagevallen telde. In de Maasstad werden 236 besmettingen bevestigd. In Den Haag testten 198 inwoners positief en in Amsterdam 180. In Venlo kwamen 87 coronagevallen aan het licht, in Tilburg 82 en in Utrecht 79.

Van de veiligheidsregio’s had Rotterdam-Rijnmond de meeste nieuwe gevallen, maar naar verhouding blijft Noord-Holland Noord de grootste brandhaard van het land.

Minder doden, meer ziekenhuisopnames

Het aantal sterfgevallen daalt wel. In de afgelopen 24 uur is het overlijden van 18 coronapatiënten geregistreerd. Dat is het laagste aantal in bijna een maand. In de afgelopen week zijn 230 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld bijna 33 per dag. Dat is het laagste gemiddelde sinds 22 oktober. In januari, toen de vaccinatie tegen het coronavirus begon, stierven gemiddeld meer dan 100 mensen per dag aan het virus.

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal opgelopen tot 2019. Dat is het hoogste aantal sinds 8 februari. Het is voor het eerst sinds 9 februari dat het aantal boven de 2000 ligt.

In de afgelopen 24 uur is het aantal opgenomen coronapatiënten met 97 gestegen, en dat is de grootste toename in een dag sinds 4 januari. Het aantal patiënten op de intensive cares steeg van 554 naar 564, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

