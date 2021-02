KAART | Minder nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland, opvallende daling in Ommen

Check jouw gemeenteHet aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is vandaag gedaald ten opzichte van donderdag. En dat terwijl het aantal positieve tests landelijk opnieuw is gestegen. In deze regio noteerde alleen Flevoland een kleine stijging, terwijl IJsselland en Noord-en Oost-Gelderland juist minder nieuwe besmettingen zagen.

In totaal werden er in heel Nederland 4761 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in de afgelopen 24 uur. Dat zijn er 167 meer dan gisteren. Toen lag het aantal volgens gecorrigeerde cijfers op 4594. In Oost-Nederland werden er gisteren 358 nieuwe positieve tests gemeld. Vandaag zijn dat er 302.

De grootste daling is te zien in de veiligheidsregio IJsselland. Hier zijn vandaag 78 nieuwe coronabesmettingen gemeld, gisteren waren dat er nog 121. Ook in Noord- en Oost-Gelderland zien we een daling. Daar kregen 153 mensen in het afgelopen etmaal een positieve testuitslag, donderdag waren dit er 177. Alleen Flevoland noteert vandaag een stijging van het aantal nieuwe besmettingen. Dit zijn er 71, tegen 60 gisteren.

Opvallende cijfers in Ommen

Als we kijken naar de coronakaart met het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, dan is Hattem vandaag de uitschieter in negatieve zin met 49,1 positieve tests per 100.000 inwoners. Ook in Oldebroek (38,1), Voorst (32,6), Epe (30,1) en Steenwijkerland (29,5) ziet het er nog niet goed uit. Zij kleuren donkeroranje op de coronakaart.

Aan de andere kant zijn er ook plaatsen waar het juist wel goed gaat. Drie gemeenten in deze regio noteerden vandaag helemaal geen nieuwe besmettingen. Dit zijn Heerde, Brummen en Urk. Bij laatstgenoemde is dat de laatste paar dagen steeds het geval. Ook opvallend: gisteren was Ommen nog de oranje koploper in deze regio met 44,4 besmettingen per 100.000 inwoners. Vandaag kleurt deze gemeente ineens grijs met 5,6 positieve test per 100.000 inwoners.

Landelijk beeld

Landelijk gezien telde Rotterdam vandaag het hoogste aantal nieuwe coronagevallen: 205. In Amsterdam testten 119 inwoners positief, in Den Haag 85. Daarna volgen Zaanstad met 81 gevallen en Purmerend met 78 positieve testresultaten. Sinds het begin van de uitbraak, bijna een jaar geleden, is het coronavirus bij iets meer dan een miljoen Nederlanders vastgesteld.

Van meer dan 15.000 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. Het aantal gemelde sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 50. Donderdag werden 74 overlijdens geregistreerd.

Situatie in ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal licht gestegen. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn momenteel 1943 mensen met corona opgenomen, twaalf meer dan donderdag. Van deze patiënten liggen er 510 op de intensive care. Dat zijn er dertien minder dan gisteren. Op de ic’s schommelt het aantal coronapatiënten al zo’n twee weken tussen de 500 en 550.

