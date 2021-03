KAART | Minder nieuwe coronagevallen in Flevoland en Gelderland: drie gemeenten op nul

Check jouw gemeenteHet aantal coronabesmettingen in Oost-Nederland is ten opzichte van gisteren gedaald. Ook landelijk is er een daling in de cijfers waar te nemen. Het goede nieuws geldt niet voor de gemeente Zwartewaterland, waar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners weer hoger ligt dan gisteren. Op Urk keerde wel het vertrouwde beeld van vorige week terug: nul nieuwe besmettingen.

In het hele land constateerde het RIVM in de afgelopen 24 uur 4567 nieuwe coronabesmettingen. Dit ligt boven het gemiddelde. Het zijn er wel bijna 800 minder dan gisteren. Toen lag het aantal na correctie op 5356 positieve tests. In Oost-Nederland daalde het aantal besmettingen naar in totaal 374. Dat waren er gisteren nog 425.

Daling

De grootste daling is waar te nemen in de veiligheidsregio Flevoland, waar gisteren juist nog de grootste stijging werd gemeld. Vandaag komen er hier 82 nieuwe positieve tests bij, tegen 119 op zaterdag. Uitschieter in Flevoland is de gemeente Zeewolde met 30,9 positieve tests per 100.000 inwoners.

Net als in Flevoland zien we ook een flinke daling in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Daar staat de teller vandaag op 140 nieuwe besmettingen, terwijl dat er gisteren nog 176 waren. De gemeenten Bronckhorst en Oldebroek springen er hier uit met respectievelijk 44,4 en 38,1 positieve tests per 100.000 inwoners.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Koplopers

In de veiligheidsregio IJsselland zien we vandaag wel een stijging van het aantal besmettingen. Het zijn er 152 en dat zijn er 22 meer dan gisteren. In deze regio liggen ook de twee gemeenten met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners. De twee koplopers zijn Ommen en Zwartewaterland.

Zwartewaterland is al enkele dagen de koploper van dit gebied en kleurt steeds donkerrood op de coronakaart. Zo ook vandaag met 97 positieve tests per 100.000 inwoners. Dat aantal is hoger dan gisteren, toen ging het om 92,6. In Ommen zien we vandaag 50 besmettingen per 100.000 inwoners. Dat lag gisteren nog op 33.

Nul besmettingen

Drie gemeenten kleuren vandaag grijs op de coronakaart, een goed teken. Het gaat om Heerde, Lochem en Urk. In die drie gemeenten kwamen er vandaag zelfs helemaal geen nieuwe besmettingen bij. Op Urk was dat vorige week ook vaak het geval, maar gisteren ineens niet meer met 9,5 positieve tests per 100.000 inwoners. Vandaag is het oude beeld dus weer terug.

Ziekenhuis

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen er vandaag 1851 coronapatiënten, dat zijn er 12 minder dan gisteren. Er liggen er 545 op de intensive care en dat zijn er 3 meer dan zaterdag. Bij het RIVM werden er 30 overleden coronapatiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 42.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.